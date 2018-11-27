Почему малому IT-бизнесу сегодня проще участвовать в госзакупках

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Варвара Гранкова

По данным опроса 2566 малых и средних компаний, проведенного Magram Market Research, если в 2016 г. в тендерах участвовало 16% респондентов, то в 2018 г. – уже 28%. Доля тех, кто считает закупки фальсифицированными, уменьшилась более чем в 2 раза – с 22% в 2015 г. до 10% в 2018 г. По оценкам Андрея Яковлева, директора Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики, небольшая часть тендеров действительно выигрывается честно – когда заказчик ищет ценные технологии. После введения санкций крупным компаниям был отрезан доступ к зарубежным технологиям, они форсировали сотрудничество с российскими поставщиками.

Сооснователь компании BFG Group (занимается цифровым реинжинирингом предприятий) Алексей Евсягин рассказывает, что недавно его компания выиграла тендер на организацию сварки крупногабаритных конструкций с использованием роботов на оборонном предприятии. Сумма контракта составила около 57 млн руб. «У нас почти нет конкурентов на рынке, заказчики в большинстве случаев выбирают нас», – рассказывает Евсягин. «Бывает, что мы видим техническое задание и понимаем, что оно изначально ориентировано на технологии других поставщиков. Мы в таких тендерах не участвуем, потому что знаем, что проиграем», – рассказывает Евсягин.

По данным Magram Market Research, 41% предпринимателей считают, что технические требования заказчика излишне ограничивают круг участников госзакупки, 34% отмечают аффилированность госзаказчика с компанией, у которой он делает госзакупку, а еще 30% указывают на нереальные сроки исполнения заказов.

Заказчики действительно чаще всего обращаются к знакомым поставщикам, объясняет Алексей Петропольский, гендиректор юридической компании Urvista. В России, говорит он, предприятия меньше доверяют сторонним компаниям – неизвестно, как они себя проявят, а деньги на повторную закупку никто не выделит. Поэтому технические задания изначально пишутся под заранее выбранных поставщиков, у других участников очень мало шансов выиграть конкурс, отмечает Петропольский. Большинство тендеров объявляются всего за два месяца до срока поставки и сторонние компании не успевают в столь краткий срок выпустить нужный продукт или выполнить работы, рассказывает Юрий Савелов, член президиума «Опоры России». Если бы тендеры на 2020 г. объявлялись в 2018 г., у неаффилированных поставщиков было бы время подготовиться.