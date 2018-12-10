Что общего между инновациями и строительством Вавилонской башни

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Варвара Гранкова

Кертис Карлсон, предприниматель, совладелец компании SRI (разработчика Siri – голосового помощника для iPhone), часто просит предполагаемых новаторов написать на отрывных листочках для заметок определение слова «инновация». Определения никогда не совпадают. На самом деле, говорит Карлсон, иногда они даже не имеют смысла. Мораль очевидна: если сотрудники компании не способны объяснить друг другу суть нововведения, шансы на прогресс невелики. В отдельно взятой лаборатории нововведение может казаться вполне реализуемым. Начальник лаборатории и его подчиненные прекрасно понимают друг друга. Проблемы начинаются, когда лаборатория пытается обосновать нововведения перед остальной компанией.

Генеральный директор чикагского инкубатора технологических стартапов 1871 Бетси Зиглер считает умение говорить на одном языке одним из четырех условий успеха инноваций. Изобретатель должен уметь отстраненно взглянуть на идею и убедить в ее ценности других руководителей компании, говорила она на Drucker Forum в Вене. Любопытно, что одновременно с форумом проходила выставка работ художника Питера Брейгеля Старшего в Венском музее истории искусств. Там можно увидеть обе его картины, изображающие строительство вавилонской башни. На них ветхозаветный сюжет: люди, возгордившись, решили построить башню высотой до самого неба. Бог наказал их, смешав языки, так что строители перестали понимать друг друга.