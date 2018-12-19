Чем занимаются трекеры стартапов

И почему возник вопрос об их сертификации и единых стандартах

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Варвара Гранкова

Менеджер по управлению проектами Александр Еремеев попал на курсы по обучению трекеров случайно – в 2014 г. знакомые предприниматели рассказали, что такие курсы проводит Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Курс длился три дня и включал много информации о работе акселератора ФРИИ и немного – об управлении проектами. «После курса мне сказали, что я трекер и могу начинать работать со стартапами в акселераторе фонда. Но мне пришлось три года проработать с предпринимателями, прежде чем я по-настоящему понял, что значит быть трекером», – рассказывает он.

Сейчас Еремеев возглавляет школу Product.Vision для продуктовых команд.

Беспощадные люди

Таких специалистов в России всего несколько сотен, говорит Артем Азевич, заместитель директора акселератора ФРИИ. По его словам, эта профессия появилась в России в 2013 г., когда акселератор ФРИИ начал массовый набор технологичных стартапов. Нужны были люди, способные помочь стартапам развиваться.