Как заработать миллионы на творческих амбициях директоров, бухгалтеров и логистов

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Соломон Шлосман начинал копирайтером в рекламном агентстве Максим Стулов / Ведомости

Любого человека можно научить нестандартно мыслить, креативность – навык, который можно тренировать, говорит 28-летний москвич Соломон Шлосман, сооснователь школы креативного мышления Most Creative Camp. Сам Шлосман по образованию геофизик, после окончания университета он успел поработать по специальности, но ему было скучно. В 2012 г. Шлосман решил найти другую работу и устроился копирайтером в рекламное агентство Most Creative Club. Поначалу было трудно: каждый день приходилось в очень короткие сроки придумывать идеи рекламных кампаний. Через три года Шлосман вырос до руководителя отдела продюсирования проектов. Летом 2015 г. он предложил руководству устроить бесплатную стажировку для студентов: сотрудники агентства читали молодежи лекции о креативном мышлении, учили их придумывать рекламные кампании для реальных заказчиков. Тогда Шлосман подумал, что курсы по креативному мышлению можно поставить на поток и брать за обучение деньги.

В 2016 г. друзья впервые организовали выездной курс в Грузии на майские праздники, где всех желающих учили нестандартно мыслить. Путевка стоила около 24 000 руб. без учета авиабилетов. За несколько недель около 30 человек купили путевку, вспоминает Шлосман. Курс придумывал Шлосман вместе с директором агентства Даниилом Филиным и креативным директором агентства Михаилом Герасимовым. А через год о лагере креативного мышления узнали крупные компании – банки, интернет-компании и промышленные холдинги. Они стали отправлять на курсы креативного мышления сотрудников целыми отделами.

Программа была рассчитана всего на 3–4 дня. Людей привлекало, что они смогут быстро научиться фонтанировать интересными идеями. Участникам читали короткие лекции о методах мышления и давали разные упражнения. Примеры заданий: придумать настольную игру, написать сценарий фильма или праздника. Шлосман уверяет, что большинство заданий и лекций школы основаны на его собственном опыте работы в рекламе.