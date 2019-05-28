Сколько стоят полезные идеи для бизнеса

Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Сколько стоят идеи

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Варвара Гранкова

Производители пытаются использовать креативный потенциал клиентов для разработки новых продуктов. Нужно ли платить за полезные идеи?

Несколько лет назад Frito-Lay объявила конкурс на лучшую идею для нового вкуса картофельных чипсов. Его победительница получила приз в $1 млн. Тогда же производитель супов Knorr предложил 2500 евро тому, кто придумает «революционный горячий снек». А сеть кофеен Starbucks интересовалась мнением своей аудитории о возможных улучшениях продуктов, новых идеях и желании вернуть что-нибудь из старого ассортимента, но делает это просто так, не предлагая покупателям вознаграждения.

Цель этих компаний – использование креативного потенциала клиентов и поиск лучших идей (будь то новый вкус чипсов, запуск в производство прожаренных колбасок васаби или кофе, который наконец превзойдет фраппучино). Какая же из них действует правильно? Так как производители потребительских товаров все чаще в поисках новых идей прибегают к краудсорсингу, ответ на этот вопрос немаловажен.

Большинство психологов однозначно посоветовали бы действовать так же, как Starbucks. Многие исследования показывают, что финансовый стимул снижает интерес к предмету, а пониженный интерес, в свою очередь, сдерживает креативность.