Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Сколько стоят идеи

Сколько стоят полезные идеи для бизнеса

Как производителям использовать креативный потенциал клиентов

Производители пытаются использовать креативный потенциал клиентов для разработки новых продуктов. Нужно ли платить за полезные идеи?

Несколько лет назад Frito-Lay объявила конкурс на лучшую идею для нового вкуса картофельных чипсов. Его победительница получила приз в $1 млн. Тогда же производитель супов Knorr предложил 2500 евро тому, кто придумает «революционный горячий снек». А сеть кофеен Starbucks интересовалась мнением своей аудитории о возможных улучшениях продуктов, новых идеях и желании вернуть что-нибудь из старого ассортимента, но делает это просто так, не предлагая покупателям вознаграждения.

Цель этих компаний – использование креативного потенциала клиентов и поиск лучших идей (будь то новый вкус чипсов, запуск в производство прожаренных колбасок васаби или кофе, который наконец превзойдет фраппучино). Какая же из них действует правильно? Так как производители потребительских товаров все чаще в поисках новых идей прибегают к краудсорсингу, ответ на этот вопрос немаловажен.

Большинство психологов однозначно посоветовали бы действовать так же, как Starbucks. Многие исследования показывают, что финансовый стимул снижает интерес к предмету, а пониженный интерес, в свою очередь, сдерживает креативность.

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