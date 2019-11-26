Сотрудникам недостаточно премий и признания заслуг
Очень часто слова «признание» и «одобрение» используются как синонимы, а многие вообще считают, что это одно и то же. Однако, хотя и признание, и одобрение одинаково важны, это разные понятия. Эту разницу должны понимать и руководители, которые стремятся к процветанию своей команды, и организации, в которых создается культура вовлечения, лояльности и высокой продуктивности.
Признание – это положительная обратная связь по результатам работы. Признание можно получить формальным материальным способом, например с помощью премии, бонуса, повышения в должности. Оно может быть и нематериальным – простым «спасибо» или письменной благодарностью. Обе формы значимы, особенно если положительная оценка дана искренне и своевременно. Признание всегда мотивирует и вдохновляет – все хотят, чтобы их работа была оценена по достоинству.
Однако у признания есть несколько ограничений.
1. Признание зависит от эффективности, т. е. не безусловно.