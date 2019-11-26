Сотрудникам недостаточно премий и признания заслуг

Очень часто слова «признание» и «одобрение» используются как синонимы, а многие вообще считают, что это одно и то же. Однако, хотя и признание, и одобрение одинаково важны, это разные понятия. Эту разницу должны понимать и руководители, которые стремятся к процветанию своей команды, и организации, в которых создается культура вовлечения, лояльности и высокой продуктивности.