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Просмотр рекламы делает потребителей несчастными

Показало многолетнее исследование ученых из Уорикского университета
Николь Торрес
Исследования доказывают, что сравнение себя с окружающими подавляет нас на эмоциональном уровне, а реклама побуждает нас оценивать себя относительно других /Варвара Гранкова / для Ведомостей

Профессор Эндрю Освальд и его коллеги из Уорикского университета сравнили данные по удовлетворенности жизнью 900 000 человек из 27 европейских стран в период с 1980 по 2011 г. с данными по расходам на рекламу в тех же странах за тот же период. Оказалось, что эти показатели обратно пропорциональны. Чем выше были расходы на рекламу в конкретной стране за тот или иной год, тем ниже были показатели удовлетворенности ее жителей год или два спустя. Исследователи пришли к выводу: реклама делает нас несчастными.

– Профессор Освальд, защищайте свою идею!

Освальд: Мы действительно нашли значимую обратную зависимость. Если посмотреть на изменения уровня счастья нации и изменения расходов на рекламу в тот же год или на пару лет раньше, то при поправках на такие факторы, как уровень ВВП и безработицы, вы увидите явную связь. Это говорит о том, что, когда бюджеты рекламщиков в какой-либо стране растут, люди чувствуют себя менее счастливыми.

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