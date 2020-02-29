Просмотр рекламы делает потребителей несчастными

Профессор Эндрю Освальд и его коллеги из Уорикского университета сравнили данные по удовлетворенности жизнью 900 000 человек из 27 европейских стран в период с 1980 по 2011 г. с данными по расходам на рекламу в тех же странах за тот же период. Оказалось, что эти показатели обратно пропорциональны. Чем выше были расходы на рекламу в конкретной стране за тот или иной год, тем ниже были показатели удовлетворенности ее жителей год или два спустя. Исследователи пришли к выводу: реклама делает нас несчастными.