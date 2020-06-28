Как вернуть сотрудников в офис без риска заражения

Как вернуть сотрудников в офис без риска зараженияПять способов защититься от инфекции
В дни пандемии мир потрясло сокрушительной силы инфекционное заболевание, способное остановить развитие экономики. После вынужденного закрытия предприятий мы задумались, какое значение имеют для здоровья работников условия их труда.
Внутренние пространства зданий играют решающую роль в распространении заболеваний – от кори и атипичной пневмонии до гриппа и обычной простуды. Но здания при грамотной эксплуатации могут способствовать и борьбе с инфекцией.
Главный вопрос, который занимает лидеров компаний: придет время, и сотрудникам нужно будет снова занять свои рабочие места – как организовать их возвращение и возобновить работу?
Готовясь к возвращению сотрудников, помните: научные модели распространения и сдерживания коронавируса показывают, что бороться с проблемой нам предстоит не менее года. Важно понимать (и объяснить сотрудникам), что риск заражения есть всегда, он не может быть равен нулю. Цель – свести его к минимуму, и для этого можно следовать принципам ранжирования методов защиты, как это принято называть в здравоохранении.