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Как вернуть сотрудников в офис без риска заражения

Пять способов защититься от инфекции
Джозеф Аллен Джон Макомбер
Варвара Гранкова для Ведомостей

В дни пандемии мир потрясло сокрушительной силы инфекционное заболевание, способное остановить развитие экономики. После вынужденного закрытия предприятий мы задумались, какое значение имеют для здоровья работников условия их труда.

Внутренние пространства зданий играют решающую роль в распространении заболеваний – от кори и атипичной пневмонии до гриппа и обычной простуды. Но здания при грамотной эксплуатации могут способствовать и борьбе с инфекцией.

Главный вопрос, который занимает лидеров компаний: придет время, и сотрудникам нужно будет снова занять свои рабочие места – как организовать их возвращение и возобновить работу?

Готовясь к возвращению сотрудников, помните: научные модели распространения и сдерживания коронавируса показывают, что бороться с проблемой нам предстоит не менее года. Важно понимать (и объяснить сотрудникам), что риск заражения есть всегда, он не может быть равен нулю. Цель – свести его к минимуму, и для этого можно следовать принципам ранжирования методов защиты, как это принято называть в здравоохранении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных