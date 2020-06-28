Как вернуть сотрудников в офис без риска заражения

Готовясь к возвращению сотрудников, помните: научные модели распространения и сдерживания коронавируса показывают, что бороться с проблемой нам предстоит не менее года. Важно понимать (и объяснить сотрудникам), что риск заражения есть всегда, он не может быть равен нулю. Цель – свести его к минимуму, и для этого можно следовать принципам ранжирования методов защиты, как это принято называть в здравоохранении.