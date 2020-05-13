Как ответственные ритейлеры защищают здоровье сотрудников

Непросто найти компромисс между полными полками с товарами и безопасностью сотрудников и покупателей, и сейчас у нас мало времени на то, чтобы учиться. Мы, основываясь на наших исследованиях и профессиональном опыте, предполагаем, что практика и ценности розничных сетей под управлением ответственных работодателей могут послужить примером для остальных. Благодаря таким практикам рядовые сотрудники становятся настолько ценными и результативными, что их вклад в благосостояние компании окупает более высокие зарплаты, расширенный социальный пакет и обучение. Преданность и адаптивность сотрудников – именно то, что нужно всем компаниям, чтобы выстоять во время пандемии COVID-19.