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Как ответственные ритейлеры защищают здоровье сотрудников

Которые во время пандемии продолжают обслуживать покупателей
Сара Кэллок Зейнеп Тон
Варвара Гранкова / для Ведомостей

Сотрудники продуктовых магазинов, аптек и других розничных торговых точек, продолжающих функционировать во время пандемии, работают сверхурочно и рискуют здоровьем, чтобы все мы не остались без еды, лекарств и туалетной бумаги. Компаниям, которым принадлежат эти точки, необходимо позаботиться о своем персонале, чтобы обеспечить его и нашу безопасность.

Непросто найти компромисс между полными полками с товарами и безопасностью сотрудников и покупателей, и сейчас у нас мало времени на то, чтобы учиться. Мы, основываясь на наших исследованиях и профессиональном опыте, предполагаем, что практика и ценности розничных сетей под управлением ответственных работодателей могут послужить примером для остальных. Благодаря таким практикам рядовые сотрудники становятся настолько ценными и результативными, что их вклад в благосостояние компании окупает более высокие зарплаты, расширенный социальный пакет и обучение. Преданность и адаптивность сотрудников – именно то, что нужно всем компаниям, чтобы выстоять во время пандемии COVID-19.

Ниже приведены некоторые из практик ответственных работодателей – например, Costco, Mercadona, H-E-B и Mud Bay, – которые можно внедрить, чтобы прямо сейчас обеспечить безопасность покупателей и сотрудников.

Упрощайте процессы, чтобы уменьшить нагрузку на персонал

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных