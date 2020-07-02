Какие кадровые решения нужно принимать в пандемию

Какие кадровые решения нужно принимать в пандемиюЧетыре стратегии выживания
Многие руководители высшего звена опасаются последствий грянувшего кризиса. Это логично, но любой спад может стать также прекрасной возможностью для роста. Поэтому основная задача – не просто пережить этот период, а пережить его с перезагрузкой для дальнейшего процветания. Будущее вашей компании зависит от решений, которые вы должны принять сейчас.
Вам придется пройтись по основам и убедиться, что у вас достаточно денег, чтобы остаться на плаву. Но довольно скоро нужно будет принимать еще и решения по персоналу, и здесь необходим по-настоящему стратегический подход. Ваши решения можно разделить на четыре типа.
1. Перепрофилирование
Когда вы убедитесь, что ваш бизнес способен остаться на плаву в нелегкие времена, первым делом проанализируйте, какие его составляющие (технологическое оборудование, операционные линии, персонал) сейчас простаивают и готовы к перепрофилированию. Почему это стратегически важно? Размышления о том, что можно сделать в условиях кризиса, открывают глаза на возможные стратегические партнерства и смежные сферы в будущем.