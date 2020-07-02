Какие кадровые решения нужно принимать в пандемию

Вам придется пройтись по основам и убедиться, что у вас достаточно денег, чтобы остаться на плаву. Но довольно скоро нужно будет принимать еще и решения по персоналу, и здесь необходим по-настоящему стратегический подход. Ваши решения можно разделить на четыре типа.