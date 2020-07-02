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Какие кадровые решения нужно принимать в пандемию

Четыре стратегии выживания
Ребекка Хомкс
Unsplash

Многие руководители высшего звена опасаются последствий грянувшего кризиса. Это логично, но любой спад может стать также прекрасной возможностью для роста. Поэтому основная задача – не просто пережить этот период, а пережить его с перезагрузкой для дальнейшего процветания. Будущее вашей компании зависит от решений, которые вы должны принять сейчас.

Вам придется пройтись по основам и убедиться, что у вас достаточно денег, чтобы остаться на плаву. Но довольно скоро нужно будет принимать еще и решения по персоналу, и здесь необходим по-настоящему стратегический подход. Ваши решения можно разделить на четыре типа.

1. Перепрофилирование

Когда вы убедитесь, что ваш бизнес способен остаться на плаву в нелегкие времена, первым делом проанализируйте, какие его составляющие (технологическое оборудование, операционные линии, персонал) сейчас простаивают и готовы к перепрофилированию. Почему это стратегически важно? Размышления о том, что можно сделать в условиях кризиса, открывают глаза на возможные стратегические партнерства и смежные сферы в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных