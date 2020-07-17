Как три аспиранта из Новосибирска очистители воздуха изобретали

38-летний новосибирец Дмитрий Трубицын задумался об открытии собственного бизнеса после окончания аспирантуры Института катализа РАН. Диссертацию Трубицын так и не защитил, зато создал группу компаний «Тион», выпускающую различные очистители и обеззараживатели воздуха, а также умные метеостанции для замера загрязненности воздуха. Первая компания группы «Аэросервис» была создана Трубицыным вместе с тремя друзьями-аспирантами – Филиппом Сабельфельдом, Ильей Поляковым и Денисом Волковым – в 2006 г. Идею Трубицыну подсказал друг семьи Трубицыных, физик Алексей Першин, владелец крупного производителя очистителей воздуха «Аэролайф». А в 2019 г. выручка «Тиона» составляла уже 1,2 млрд руб. Примерно 10% выручки компания получает в Китае, СНГ, Словакии и других странах. Очистители «Тион» установлены в ресторанах Novikov Group, McDonald’s, сети «Азбука вкуса», отелях Hyatt, в домах, которые строит компания «Донстрой», а также примерно в 1000 медицинских учреждений. Бизнес «Тиона» входит в число немногих видов бизнеса, которые сильно выросли в пандемию. Закупки увеличили и компании, чтобы обезопасить сотрудников, и больницы, и частные потребители, тревожащиеся за свое здоровье, говорит Трубицын.