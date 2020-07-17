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Как три аспиранта из Новосибирска очистители воздуха изобретали

Бизнес начался с очистителей для курилок, а теперь приносит 1,2 млрд руб. в год
Надежда Померанцева
Дмитрий Трубицын умеет находить деньги для своих капиталоемких проектов. У него два инвестора /Пресс-служба «Тион»

38-летний новосибирец Дмитрий Трубицын задумался об открытии собственного бизнеса после окончания аспирантуры Института катализа РАН. Диссертацию Трубицын так и не защитил, зато создал группу компаний «Тион», выпускающую различные очистители и обеззараживатели воздуха, а также умные метеостанции для замера загрязненности воздуха. Первая компания группы «Аэросервис» была создана Трубицыным вместе с тремя друзьями-аспирантами – Филиппом Сабельфельдом, Ильей Поляковым и Денисом Волковым – в 2006 г. Идею Трубицыну подсказал друг семьи Трубицыных, физик Алексей Першин, владелец крупного производителя очистителей воздуха «Аэролайф». А в 2019 г. выручка «Тиона» составляла уже 1,2 млрд руб. Примерно 10% выручки компания получает в Китае, СНГ, Словакии и других странах. Очистители «Тион» установлены в ресторанах Novikov Group, McDonald’s, сети «Азбука вкуса», отелях Hyatt, в домах, которые строит компания «Донстрой», а также примерно в 1000 медицинских учреждений. Бизнес «Тиона» входит в число немногих видов бизнеса, которые сильно выросли в пандемию. Закупки увеличили и компании, чтобы обезопасить сотрудников, и больницы, и частные потребители, тревожащиеся за свое здоровье, говорит Трубицын. 

Рынок очистителей

Очистители бывают трех категорий: бытовые, профессиональные (например, для очистки воздуха в ресторанах, гостиницах, цехах и обеззараживания воздуха в больницах и лабораториях), а также промышленные, которые очищают дым ТЭЦ и целых заводов. Они могут работать автономно, в режиме рециркуляции, или встраиваться в систему вентиляции. Общий рынок приборов для отопления, вентиляции, кондиционирования в мире составляет $350 млрд в год, говорит Руслан Журавлев, технический директор Aerostate (компании-резидента «Сколково»), и устройства очистки воздуха занимают лишь небольшой сегмент, но он будет быстро расти. И такие аппараты особенно востребованы в периоды событий, влияющих на качество воздуха, например во время пожаров, сказал Журавлев.

Основных технологий очистки воздуха четыре: фотокаталитическая, химическая, механическая (с применением фильтров) и электростатическая (с электризацией воздуха). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных