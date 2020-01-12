Как два студента создали федеральную сеть сухих автомоек

За пять лет Fast & Shine развилась в сеть автомоек с выручкой в 350 млн руб., собственным производством моющих средств и 120 проданными франшизами в России, Израиле и странах СНГ. Партнеры этим не ограничились и разработали «Uber для автомойщиков». Приложение не стало успешным, но пробудило у создателей интерес к IT. Теперь половину из 90 штатных сотрудников компании составляют программисты, а подросший до полумиллиардного оборота бизнес Fast & Shine служит источником финансирования фабрики стартапов. Партнеры запустили уже несколько интернет-проектов – как состоявшихся, так и провальных.