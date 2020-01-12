Как два студента создали федеральную сеть сухих автомоек
В конце 2010 г. два студента физфака МГУ – 21-летний чебоксарец Олег Герасимов и 19-летний москвич Геннадий Хохлов – запустили сервис сухой автомойки Fast & Shine. Идею подсмотрели во время стажировки в США, когда увидели в пробке тинейджеров, моющих машины без воды. Мойщики распыляли на кузов жидкое средство и терли тряпкой: получалось чисто и быстро. Американское средство называлось Prolong, а выпускала его компания GoldenWest Lubricants. Инвестиции составили всего 40 000 руб. Партнеры купили средство, тряпки и договорились с торговым центром «Час пик» на МКАДе. И стартовали на его парковке.
За пять лет Fast & Shine развилась в сеть автомоек с выручкой в 350 млн руб., собственным производством моющих средств и 120 проданными франшизами в России, Израиле и странах СНГ. Партнеры этим не ограничились и разработали «Uber для автомойщиков». Приложение не стало успешным, но пробудило у создателей интерес к IT. Теперь половину из 90 штатных сотрудников компании составляют программисты, а подросший до полумиллиардного оборота бизнес Fast & Shine служит источником финансирования фабрики стартапов. Партнеры запустили уже несколько интернет-проектов – как состоявшихся, так и провальных.
Монополия на чистоту
Вторым торговым центром после «Часа пик», с которым Fast & Shine подписала договор, стал Lotte Plaza на Новинском бульваре, где компания стала оказывать услуги мойки, отчисляя торговому центру 10% от выручки. Там же Хохлов и Герасимов обзавелись первыми корпоративными клиентами: у Lotte Plaza стояли машины из корпоративных парков BP и «Уолт Дисней компани СНГ». Ребятам предложили мыть машины по цене обычной мойки, расположенной неподалеку, хотя себестоимость сухой мойки была выше – 200–300 руб. (из-за дороговизны моющего средства, которое приходилось заказывать в США).