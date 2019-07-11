Как студенты из Зеленограда запустили первое в России производство 3D-принтеров

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Студенты из Зеленограда первыми в России стали производить 3D-принтеры Андрей Гордеев / Ведомости

В 2010 г. студенты Московского института электронной техники Андрей Исупов и Максим Анисимов решили сконструировать для дипломной работы бакалавра шестипалого робота-паука. Они хотели сделать оригинальную конструкцию, но всеми доступными способами этого не получалось. В интернете они нашли набор для сборки 3D-принтера неизвестного канадского производителя, купили его за 30 000 руб. и напечатали на нем детали для робота-паука. После этого студенты переделали принтер, усовершенствовали в нем электронику и после небольшого обсуждения на портале инженеров, увлекавшихся робототехникой, продали его по цене, которая не отличалась от цены аналогов на иностранных интернет-площадках.

Работа над принтером увлекла Исупова и Анисимова, и они решили создать собственную модель, которую назвали Gen-X, затем стали ее совершенствовать. Детали к новым принтерам печатали на уже готовых к работе машинах. За последующий год друзья продали около 100 принтеров через форумы по робототехнике.

Через несколько лет Исупов и Анисимов вместе со своими родственниками, которые внесли несколько сотен тысяч рублей, зарегистрировали OOO «Пикасо 3Д». Доля Исупова и Анисимова составляет 60%. В 2018 г. выручка «Пикасо 3Д» достигла 90 млн руб. Сейчас «Пикасо 3Д» продает около 1000 3D-принтеров в год, их покупают промышленные предприятия, медицинские и образовательные учреждения, студии 3D-печати, предприниматели, частные мастера-инженеры. Штат компании составляет 30 человек.