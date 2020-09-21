Почему брать на работу выпускников престижных вузов не всегда выгодно

Почему брать на работу выпускников престижных вузов не всегда выгодноИ в чем они уступают сверстникам с дипломами неименитых вузов
Менеджеры по персоналу знают, что на производительность сотрудника влияет множество факторов: предыдущий опыт, подготовка, навыки межличностного общения, склад личности, эмоциональный интеллект и т. п. Однако после просмотра сотен резюме подряд соискатели сливаются в единый образ. Тогда HR-менеджер делает то же, что и многие другие работодатели: назначает главным критерием выбора престиж и рейтинг университета, который окончил соискатель.
Считается, что лучшие университеты привлекают лучших абитуриентов и обеспечивают им лучшую подготовку, а значит, разумно использовать рейтинг университета в качестве индикатора будущей производительности сотрудника. Именно поэтому выпускникам престижных учебных заведений работодатели сразу предлагают более высокую зарплату. Но эффективна ли такая стратегия по найму персонала? Позволяет ли рейтинг университета предсказать будущую эффективность сотрудника? Наши исследования показывают, что лишь в определенной степени.
Насколько лучше работают
В недавнем исследовании мы проверяли зависимость между рейтингом учебного заведения и производительностью его выпускников. Мы проанализировали успеваемость 28 339 студентов из 294 университетов и 79 стран мира. Все эти университеты входят в международный рейтинг Webometrics, насчитывающий более 30 000 учебных заведений по всему миру, и занимают в нем места от первой десятки до 20-тысячного вуза. Мы отслеживали успеваемость студентов в течение двух месяцев, пока они работали в международных виртуальных командах над реальными проектами управленческого консультирования для ряда корпоративных клиентов. Мы принимали во внимание не только сам по себе результат работы, но и широкий спектр профессиональных и коммуникационных навыков, включая умение сотрудничать с членами команды, склонность к лидерству, знание языка, технические навыки, эмоциональный интеллект, творческие способности и многое другое.