Почему брать на работу выпускников престижных вузов не всегда выгодно

В недавнем исследовании мы проверяли зависимость между рейтингом учебного заведения и производительностью его выпускников. Мы проанализировали успеваемость 28 339 студентов из 294 университетов и 79 стран мира. Все эти университеты входят в международный рейтинг Webometrics, насчитывающий более 30 000 учебных заведений по всему миру, и занимают в нем места от первой десятки до 20-тысячного вуза. Мы отслеживали успеваемость студентов в течение двух месяцев, пока они работали в международных виртуальных командах над реальными проектами управленческого консультирования для ряда корпоративных клиентов. Мы принимали во внимание не только сам по себе результат работы, но и широкий спектр профессиональных и коммуникационных навыков, включая умение сотрудничать с членами команды, склонность к лидерству, знание языка, технические навыки, эмоциональный интеллект, творческие способности и многое другое.