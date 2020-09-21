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Почему брать на работу выпускников престижных вузов не всегда выгодно

И в чем они уступают сверстникам с дипломами неименитых вузов
Ведомости
Варвара Гранкова

Менеджеры по персоналу знают, что на производительность сотрудника влияет множество факторов: предыдущий опыт, подготовка, навыки межличностного общения, склад личности, эмоциональный интеллект и т. п. Однако после просмотра сотен резюме подряд соискатели сливаются в единый образ. Тогда HR-менеджер делает то же, что и многие другие работодатели: назначает главным критерием выбора престиж и рейтинг университета, который окончил соискатель.

Считается, что лучшие университеты привлекают лучших абитуриентов и обеспечивают им лучшую подготовку, а значит, разумно использовать рейтинг университета в качестве индикатора будущей производительности сотрудника. Именно поэтому выпускникам престижных учебных заведений работодатели сразу предлагают более высокую зарплату. Но эффективна ли такая стратегия по найму персонала? Позволяет ли рейтинг университета предсказать будущую эффективность сотрудника? Наши исследования показывают, что лишь в определенной степени.

Насколько лучше работают

В недавнем исследовании мы проверяли зависимость между рейтингом учебного заведения и производительностью его выпускников. Мы проанализировали успеваемость 28 339 студентов из 294 университетов и 79 стран мира. Все эти университеты входят в международный рейтинг Webometrics, насчитывающий более 30 000 учебных заведений по всему миру, и занимают в нем места от первой десятки до 20-тысячного вуза. Мы отслеживали успеваемость студентов в течение двух месяцев, пока они работали в международных виртуальных командах над реальными проектами управленческого консультирования для ряда корпоративных клиентов. Мы принимали во внимание не только сам по себе результат работы, но и широкий спектр профессиональных и коммуникационных навыков, включая умение сотрудничать с членами команды, склонность к лидерству, знание языка, технические навыки, эмоциональный интеллект, творческие способности и многое другое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных