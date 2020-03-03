Что мешает умным людям делать карьеру

Решение. Обращайте внимание на то, не стали ли ваши размышления на ту или иную тему нездоровыми и навязчивыми. Подумайте, не приведут ли вас к успеху другие стратегии. Экспериментируйте. Делайте перерывы, чтобы сдвинуться с места. Позвольте себе учиться, действуя, а не проводя изнурительные исследования. Расширяйте набор навыков за счет новых идей. Не становитесь человеком, которому все проблемы кажутся гвоздями, потому что единственный инструмент, который у него есть, – это молоток. И наконец, если вы замечаете за собой, что все время мысленно возвращаетесь к неприятной ситуации, прерывайте себя, на несколько минут погружаясь в увлекательное для вас занятие (например, соберите пазл, решите головоломку). Эта стратегия может на удивление эффективно обрывать негативные мысли. Какая из этих пяти ситуаций кажется вам наиболее знакомой? Попробуйте расставить их в порядке важности. Может быть, у вас есть коллеги или знакомые, попадающие в похожие ловушки? Постарайтесь избавиться от ощущения стыда, сожаления или осуждения – они не нужны и вредны для преодоления этих привычек. Даже от глубоко укоренившихся моделей поведения можно избавиться, если применить один из перечисленных выше способов.