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Как штрафуют работодателей в пандемию

Пандемия породила волну внеплановых проверок работодателей. Кто, за какие нарушения их штрафует и реально ли оспорить штрафы в суде?
Мария Подцероб
Варвара Горанкова

В первой половине октября в отделение «Почты России» пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ), проверили все помещение на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и сделали замечание, что антисептики стоят у каждого окна для обслуживания, а не при входе в отделение. По словам представителя «Почты России», антисептики стояли на окнах специально для удобства посетителей. В другом отделении «Почты России», рассказывает представитель организации, инспектора обнаружили, что в журнале зафиксированы не все случаи уборки помещения. Теперь за нарушения «Почте России» грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб. Точная сумма штрафа может быть определена в суде, но «Почта России» собирается оспаривать результаты проверок, говорит представитель компании.

Подобных проверок в пандемию стало много. По данным Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы, по их результатам с 1 сентября по 23 ноября было выписано более 151 500 административных штрафов в отношении физических лиц и более 17 000 – в отношении организаций и предприятий. За нарушение санитарных требований временно приостановлена работа более 164 предприятий.

С начала осени по 8 декабря были зафиксированы 18 500 нарушений организациями и предприятиями требований, установленных во время режима повышенной готовности, сообщила «Ведомостям» заместитель начальника Главконтроля Ирина Зайко. Основную массу нарушений, по ее словам, составили случаи несоблюдения перчаточно-масочного режима работниками и посетителями организаций.

С 19 октября начались также проверки на соблюдение указа мэра Москвы о переводе на удаленную работу 30% сотрудников, говорит Зайко. По ее словам, в основном это касается крупных компаний с большим числом офисных работников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных