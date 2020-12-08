Как штрафуют работодателей в пандемию

Как штрафуют работодателей в пандемиюПандемия породила волну внеплановых проверок работодателей. Кто, за какие нарушения их штрафует и реально ли оспорить штрафы в суде?
В первой половине октября в отделение «Почты России» пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ), проверили все помещение на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и сделали замечание, что антисептики стоят у каждого окна для обслуживания, а не при входе в отделение. По словам представителя «Почты России», антисептики стояли на окнах специально для удобства посетителей. В другом отделении «Почты России», рассказывает представитель организации, инспектора обнаружили, что в журнале зафиксированы не все случаи уборки помещения. Теперь за нарушения «Почте России» грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб. Точная сумма штрафа может быть определена в суде, но «Почта России» собирается оспаривать результаты проверок, говорит представитель компании.
Подобных проверок в пандемию стало много. По данным Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы, по их результатам с 1 сентября по 23 ноября было выписано более 151 500 административных штрафов в отношении физических лиц и более 17 000 – в отношении организаций и предприятий. За нарушение санитарных требований временно приостановлена работа более 164 предприятий.
С начала осени по 8 декабря были зафиксированы 18 500 нарушений организациями и предприятиями требований, установленных во время режима повышенной готовности, сообщила «Ведомостям» заместитель начальника Главконтроля Ирина Зайко. Основную массу нарушений, по ее словам, составили случаи несоблюдения перчаточно-масочного режима работниками и посетителями организаций.
С 19 октября начались также проверки на соблюдение указа мэра Москвы о переводе на удаленную работу 30% сотрудников, говорит Зайко. По ее словам, в основном это касается крупных компаний с большим числом офисных работников.