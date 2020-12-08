Как штрафуют работодателей в пандемию

В первой половине октября в отделение «Почты России» пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ), проверили все помещение на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и сделали замечание, что антисептики стоят у каждого окна для обслуживания, а не при входе в отделение. По словам представителя «Почты России», антисептики стояли на окнах специально для удобства посетителей. В другом отделении «Почты России», рассказывает представитель организации, инспектора обнаружили, что в журнале зафиксированы не все случаи уборки помещения. Теперь за нарушения «Почте России» грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб. Точная сумма штрафа может быть определена в суде, но «Почта России» собирается оспаривать результаты проверок, говорит представитель компании.