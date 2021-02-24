Какие недостатки имеют программы лояльности

Какие недостатки имеют программы лояльностиИ как разработать успешную программу
Большинство сегодняшних программ лояльности не имеют ничего общего с лояльностью и подразумевают скорее экономическую сделку, чем истинную привязанность к бренду. Например, некоторые компании предлагают заработать баллы за подписку на страницу марки или размещение отзыва о продукте. Такого рода подкуп собирает наименее лояльную и наименее полезную аудиторию – тех, кто в основном заинтересован в получении вознаграждения, что не предполагает инвестиции в бренд.
Настоящая лояльность эмоциональна и иррациональна по своей природе: клиенты чувствуют свою принадлежность к эксклюзивной группе, и это подталкивает их становиться преданными подписчиками и постоянными покупателями марки. Людям нравится быть частью клуба – и неприятно быть вне его. Сникерхеды, собирающие коллекции кроссовок, простаивают ночи в очередях, чтобы купить заветную пару. Они делают это не ради того, чтобы заработать на перепродаже, – они хотят гордиться своей коллекцией в кругу единомышленников. А еще вспомните, как трудно бывает отказаться от дорогостоящей клубной карты фитнес-центра с множеством неиспользуемых опций.