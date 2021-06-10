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Как в пандемию изменились кибервымогатели

Что делать, если ваша компания оказалась под ударом и от вас требуют деньги
Бренда Шартон
Варвара Гранкова

За последний год, когда мир перешел на удаленную работу, число кибератак резко выросло. Участились атаки всех видов, но главной темой 2020 г. стали атаки программ-вымогателей: их число выросло на 150% по сравнению с предыдущим годом. А суммы, выплаченные жертвами атак, увеличились в 2020 г. более чем на 300%.

В 2021 г. вымогатели стали еще активнее: СМИ чуть ли не ежедневно пишут о крупных атаках на ключевую инфраструктуру, частные компании и муниципальные власти. Требуемые суммы выкупа тоже резко выросли – иногда счет идет на десятки миллионов долларов. Наконец, атаки стали сложнее: теперь преступники захватывают ключевую информацию компании и держат ее в заложниках до получения выкупа.

Кто стоит за этим увеличением числа атак? И как компаниям отвечать на новую угрозу? В этой статье я опишу эволюцию вымогателей и объясню, что можно сделать, чтобы от них защититься.

Как изменились атаки вымогателей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных