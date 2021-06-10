Как в пандемию изменились кибервымогатели

В 2021 г. вымогатели стали еще активнее: СМИ чуть ли не ежедневно пишут о крупных атаках на ключевую инфраструктуру, частные компании и муниципальные власти. Требуемые суммы выкупа тоже резко выросли – иногда счет идет на десятки миллионов долларов. Наконец, атаки стали сложнее: теперь преступники захватывают ключевую информацию компании и держат ее в заложниках до получения выкупа.