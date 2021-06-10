Как в пандемию изменились кибервымогатели

Как в пандемию изменились кибервымогателиЧто делать, если ваша компания оказалась под ударом и от вас требуют деньги
За последний год, когда мир перешел на удаленную работу, число кибератак резко выросло. Участились атаки всех видов, но главной темой 2020 г. стали атаки программ-вымогателей: их число выросло на 150% по сравнению с предыдущим годом. А суммы, выплаченные жертвами атак, увеличились в 2020 г. более чем на 300%.
В 2021 г. вымогатели стали еще активнее: СМИ чуть ли не ежедневно пишут о крупных атаках на ключевую инфраструктуру, частные компании и муниципальные власти. Требуемые суммы выкупа тоже резко выросли – иногда счет идет на десятки миллионов долларов. Наконец, атаки стали сложнее: теперь преступники захватывают ключевую информацию компании и держат ее в заложниках до получения выкупа.
Кто стоит за этим увеличением числа атак? И как компаниям отвечать на новую угрозу? В этой статье я опишу эволюцию вымогателей и объясню, что можно сделать, чтобы от них защититься.