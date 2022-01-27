Как в пандемию изменились социальные пакеты сотрудников

Как в пандемию изменились социальные пакеты сотрудниковУ сотрудников неравные права на привилегии, и это неравенство усиливается
По данным опроса менеджеров по персоналу, проведенного hh.ru по просьбе «Ведомостей», 38% компаний из 200 опрошенных в пандемию ввели новые льготы для сотрудников. И эти льготы, судя по ответам работодателей, были направлены не только на ПЦР-тестирование сотрудников, лечение заразившихся коронавирусной инфекцией или вакцинацию. Работодатели обновляют портфель привилегий для персонала. «Ведомости» опросили около 40 крупных компаний и банков, треть из них рассказали о комплексных программах заботы о физическом и ментальном здоровье сотрудников, появившихся в пандемию. Четыре крупные компании («Мегафон», «Тинькофф», банк «Открытие» и Промсвязьбанк) сообщили, что у них есть маркетплейс, кафетерий или даже экосистема льгот, где сотрудники могут выбирать нужный им набор привилегий.
Тренд предыдущих лет был противоположным. Недавно опубликованное исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), проанализировавшей социальные гарантии и льготы для сотрудников на российских предприятиях за 2000–2018 гг., показало, что охват и объем льгот в российских компаниях за 19 лет снизился в 2–7 раз в зависимости от вида привилегий. При этом усилилось неравенство сотрудников в доступе к льготам, предоставляемым работодателями: чем выше должность, тем больше привилегий, говорится в исследовании ВШЭ.
Вырос ли охват сотрудников льготами в пандемию на самом деле? По просьбе «Ведомостей» компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 26 477 работающих россиян – пользователей интернета, какие льготы им предлагают наниматели сейчас и какие категории сотрудников имеют на них право. За основу был взят список базовых социальных гарантий и льгот из исследования ВШЭ. Также по просьбе «Ведомостей» hh.ru задал те же вопросы 200 работодателям. Как и ожидалось, в ответах работодателей и работников обнаружились существенные различия.