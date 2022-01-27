Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как в пандемию изменились социальные пакеты сотрудников

У сотрудников неравные права на привилегии, и это неравенство усиливается
Юлиана Петрова Наталья Заруцкая Владислав Новый Ксения Потаева Анастасия Львова
В пандемию работодатели ввели новые льготы для сотрудников и пересмотрели социальные пакеты / Варвара Гранкова

По данным опроса менеджеров по персоналу, проведенного hh.ru по просьбе «Ведомостей», 38% компаний из 200 опрошенных в пандемию ввели новые льготы для сотрудников. И эти льготы, судя по ответам работодателей, были направлены не только на ПЦР-тестирование сотрудников, лечение заразившихся коронавирусной инфекцией или вакцинацию. Работодатели обновляют портфель привилегий для персонала. «Ведомости» опросили около 40 крупных компаний и банков, треть из них рассказали о комплексных программах заботы о физическом и ментальном здоровье сотрудников, появившихся в пандемию. Четыре крупные компании («Мегафон», «Тинькофф», банк «Открытие» и Промсвязьбанк) сообщили, что у них есть маркетплейс, кафетерий или даже экосистема льгот, где сотрудники могут выбирать нужный им набор привилегий.

Тренд предыдущих лет был противоположным. Недавно опубликованное исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), проанализировавшей социальные гарантии и льготы для сотрудников на российских предприятиях за 2000–2018 гг., показало, что охват и объем льгот в российских компаниях за 19 лет снизился в 2–7 раз в зависимости от вида привилегий. При этом усилилось неравенство сотрудников в доступе к льготам, предоставляемым работодателями: чем выше должность, тем больше привилегий, говорится в исследовании ВШЭ.

Вырос ли охват сотрудников льготами в пандемию на самом деле? По просьбе «Ведомостей» компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 26 477 работающих россиян – пользователей интернета, какие льготы им предлагают наниматели сейчас и какие категории сотрудников имеют на них право. За основу был взят список базовых социальных гарантий и льгот из исследования ВШЭ. Также по просьбе «Ведомостей» hh.ru задал те же вопросы 200 работодателям. Как и ожидалось, в ответах работодателей и работников обнаружились существенные различия.

Три группы привилегий

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных