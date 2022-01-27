Как в пандемию изменились социальные пакеты сотрудников

По данным опроса менеджеров по персоналу, проведенного hh.ru по просьбе «Ведомостей», 38% компаний из 200 опрошенных в пандемию ввели новые льготы для сотрудников. И эти льготы, судя по ответам работодателей, были направлены не только на ПЦР-тестирование сотрудников, лечение заразившихся коронавирусной инфекцией или вакцинацию. Работодатели обновляют портфель привилегий для персонала. «Ведомости» опросили около 40 крупных компаний и банков, треть из них рассказали о комплексных программах заботы о физическом и ментальном здоровье сотрудников, появившихся в пандемию. Четыре крупные компании («Мегафон», «Тинькофф», банк «Открытие» и Промсвязьбанк) сообщили, что у них есть маркетплейс, кафетерий или даже экосистема льгот, где сотрудники могут выбирать нужный им набор привилегий.