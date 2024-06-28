Зарплаты в промышленном секторе выросли в России в среднем на 307% за шесть лет

За последние три года зарплаты в производственно-промышленном секторе выросли значительно больше, чем в других отраслях промышленности, еще и потому, что в России стали наращивать промышленное производстве в условиях импортозамещения, говорит руководитель практики «Оборудование, АПК» компании Ancor Борис Воронков. После санкционных ограничений и запретов на поставку широкого спектра оборудования и материалов, очень нужных для российской промышленности, в большом количестве стали запускаться российские производства и это резко подтолкнуло спрос на рабочих и инженеров, продолжает он. По его наблюдениям, дефицит кадров в промышленности наблюдался и раньше, но в последние годы он еще дополнительно усилился из-за перетока части персонала в другие сферы экономики, в те же службы доставки.