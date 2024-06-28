Зарплаты в промышленном секторе выросли в России в среднем на 307% за шесть лет

Зарплаты в промышленном секторе выросли в России в среднем на 307% за шесть летНаибольший прирост – у рабочих, наименьший – у руководителей
Уровень предлагаемых в промышленно-производственном секторе зарплат к 2024 г. вырос на 307% по сравнению с уровнем 2018 г., отметил в своем выступлении на Всероссийской выставке трудоустройства в Омске руководитель Роструда Михаил Иванков. «Именно производственно-промышленный сектор стал и, как мы видим, будет оставаться в перспективе драйвером занятости, направленным на развитие усиление нашей экономики, укрепление технологического суверенитета», – сказал он.
Иванков считает, что уровень трудоустройства и зарплаты выпускников как высших, так и средних учебных заведений коррелируют с потребностями рынка труда. Если общий уровень трудоустройства для получивших высшее образование составляет 75%, а средняя зарплата - более 88 000 руб., то в сильно востребованных в экономике инженерных специальностях он превышает 79%, а средняя зарплата специалистов в этой сфере составляет 95 000 руб.
Уже больше года на каждой конференции по кадрам рекрутеры и работодатели сообщают, что промышленные предприятия вынуждены поднимать зарплаты, чтобы справиться с острым кадровым дефицитом. В середине прошлого года опрос Института экономической политики имени Гайдара показывал, что кадров в России не хватает 42% предприятий. Это худший показатель с 1996 г. Центробанк также сообщил о о кадровом дефиците на 60% производств. Регулятор выяснил также, что проблемы с наймом испытывают 80% предприятий.
Производственно-промышленный комплекс сегодня остро нуждается в слесарях-ремонтниках, слесарях-электриках, электромонтерах, электро- и газосварщиках, грузчиках, водителях, операторах производственных линий, рассказывает Лучине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra. Она уточняет, что производство вынуждено конкурировать за рабочие руки в сегменте «синих воротничков» с предприятиями электронной торговли. Усугубляет ситуацию низкий уровень внутренней миграции и нехватка мигрантов из ближнего зарубежья, уверяет Абгарян. В результате приходится наращивать зарплаты: если в 2018-2019 гг. линейный персонал склада или производства получал 180 руб. в час, то теперь - уже от 350 руб. в час.
За последние три года зарплаты в производственно-промышленном секторе выросли значительно больше, чем в других отраслях промышленности, еще и потому, что в России стали наращивать промышленное производстве в условиях импортозамещения, говорит руководитель практики «Оборудование, АПК» компании Ancor Борис Воронков. После санкционных ограничений и запретов на поставку широкого спектра оборудования и материалов, очень нужных для российской промышленности, в большом количестве стали запускаться российские производства и это резко подтолкнуло спрос на рабочих и инженеров, продолжает он. По его наблюдениям, дефицит кадров в промышленности наблюдался и раньше, но в последние годы он еще дополнительно усилился из-за перетока части персонала в другие сферы экономики, в те же службы доставки.
Еще один важный фактор роста зарплат – масштабное развертывание производств на предприятиях ВПК, где работа идет сейчас зачастую в три смены, и не только нельзя не выполнить производственные планы, а нужно их еще и постоянно перевыполнять, замечает Воронков. Он добавляет, что заводы ВПК начали предлагать возможности зарабатывать существенно больше, чем могли предложить гражданские предприятия. Чтобы предотвратить отток персонала, предприятия из «мирных» сфер были вынуждены тоже поднять зарплаты.
Директор по управлению персоналом «Сибура» Даниил Рассказов подтвердил на недавно прошедшей конференции People Forum, что компании пришлось поднять зарплаты в регионах, где сильный ВПК, например в Нижегородской и Омской областях, а также в Пермском крае. Он уточнил, что в «Сибуре» рост зарплат в среднем составил в 2023 г. от 14 до 17%. Более всего поднялись зарплаты у начальников смены – рост в среднем составил 22%. По словам Рассказова, такой рост зарплаты вкупе с дополнительным обучением и повышением грейда сотрудников дал хороший результат: текучесть кадров в этой профессии в компании сейчас нулевая.
Но нельзя говорить о том, что зарплаты растут равномерно во всех отраслях промышленности. По наблюдениям Воронкова, в отдельных направлениях зарплаты действительно выросли на 300% с 2018 г., но это скорее исключение из правила. В основном это произошло там, где изначально была низкая зарплатная база, очень высокий дефицит кадров или же большое число переработок, которые оплачиваются дополнительно и увеличивают цифру среднего дохода.
По оценке Ancor, в среднем зарплаты с 2018 г. выросли в промышленности на 150-200%. Наибольший рост произошел в рабочих профессиях. Оператор станка с ЧПУ на заводе в одном из регионов в 2018 г. мог получать совокупно в районе 45 000-50 000 руб., а в 2024 г. – уже больше 120 000 руб. с учетом переработок. А слесарь получал шесть лет назад 38 000-40 000 руб., а в 2024 г. - 80 000-90 000 руб. Сильнее всего росли зарплаты на заводах, связанных с выполнением гособоронзаказа, – здесь прирост больше 200% во многих случаях.
Меньше всего поднялись за это время зарплаты руководителей производства – всего на 100-150%, оценили в Ancor. Например, главный инженер завода в 2018 г. мог зарабатывать 120 000-150 000 руб., а 2024 г. – 300 000-350 000 руб.