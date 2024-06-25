Зарплаты айтишников выросли на 18%

Среднее зарплатное предложение в IT в 2023 г. составляло 117 300 руб. Если же опираться на данные Росстата о численности и размерах оплаты труда в организациях сферы разработки ПО и обработки данных, то фактически там получали 163 600 руб., или на 11% больше, чем годом ранее. Это также было в 2,2 раза больше средней зарплаты по стране, в то время как в 2013 г. превышение составляло 53%, а в 2018 г. – 80%.