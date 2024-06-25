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/ Технологии

Зарплаты айтишников выросли на 18%

IT-специалистов стало больше, но их все еще не хватает
Артем Косенок
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости

В январе – мае 2024 г. работодатели предлагали IT-специалистам среднюю зарплату в 131 200 руб., что оказалось в номинальном выражении на 18% больше, чем за тот же период предыдущего года, следует из данных HH.ru, с которыми ознакомились «Ведомости». Инфляция за этот период составила 7,8%, т. е. реальная зарплата айтишников выросла примерно на 9%, что оказалось одним из самых значимых приростов в этой сфере за последние 10 лет.

Среднее зарплатное предложение в IT в 2023 г. составляло 117 300 руб. Если же опираться на данные Росстата о численности и размерах оплаты труда в организациях сферы разработки ПО и обработки данных, то фактически там получали 163 600 руб., или на 11% больше, чем годом ранее. Это также было в 2,2 раза больше средней зарплаты по стране, в то время как в 2013 г. превышение составляло 53%, а в 2018 г. – 80%.

Количество вакансий в сфере IT в январе – мае 2024 г. также увеличилось на 19% и составило 235 300, согласно данным HH.ru. В 2023 г. их число достигало максимальных за всю историю 559 000, что было в 1,9 раза больше, чем в 2021 г., и почти в 5 раз превышало уровень 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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