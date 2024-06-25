Зарплаты айтишников выросли на 18%IT-специалистов стало больше, но их все еще не хватает
В январе – мае 2024 г. работодатели предлагали IT-специалистам среднюю зарплату в 131 200 руб., что оказалось в номинальном выражении на 18% больше, чем за тот же период предыдущего года, следует из данных HH.ru, с которыми ознакомились «Ведомости». Инфляция за этот период составила 7,8%, т. е. реальная зарплата айтишников выросла примерно на 9%, что оказалось одним из самых значимых приростов в этой сфере за последние 10 лет.
Среднее зарплатное предложение в IT в 2023 г. составляло 117 300 руб. Если же опираться на данные Росстата о численности и размерах оплаты труда в организациях сферы разработки ПО и обработки данных, то фактически там получали 163 600 руб., или на 11% больше, чем годом ранее. Это также было в 2,2 раза больше средней зарплаты по стране, в то время как в 2013 г. превышение составляло 53%, а в 2018 г. – 80%.
Количество вакансий в сфере IT в январе – мае 2024 г. также увеличилось на 19% и составило 235 300, согласно данным HH.ru. В 2023 г. их число достигало максимальных за всю историю 559 000, что было в 1,9 раза больше, чем в 2021 г., и почти в 5 раз превышало уровень 2013 г.