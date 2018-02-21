Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Хамелеон или тигр: кем лучше быть руководителю

Хамелеон или тигр: каким лучше быть руководителю

Как топ-менеджеру изменить управленческий стиль
Стивен Декрей, председатель академического совета Московской школы управления «Сколково»
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Одна из известных психометрических теорий (Professional DynaMetric Programs) определяет пять стилей лидерства. Они ассоциируются с животными – так их легче описать и запомнить. Тигр символизирует авторитарный и требовательный стиль. Павлин – убедительный и убеждающий стиль общительных лидеров. Сова – консервативный стиль, ориентированный на правила, обычно избираемый добросовестными людьми. Коала – обучающий и поддерживающий стиль, которому отдают предпочтение спокойные люди. Наконец, хамелеон – гибкий стиль лидерства для адаптивных людей, которые открыты новому опыту.

Лидерский стиль – не нечто застывшее, он может меняться. Так, около 29% студентов программы Executive MBA Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) до начала обучения предпочитали авторитарный стиль «тигра», и лишь 15% были «хамелеонами». После учебы соотношение изменилось – 10% студентов сохранили авторитарный стиль, тогда как 45% стали «хамелеонами». Участники программы лучше узнали свои возможности и попробовали различные модели поведения.

Авторитарный стиль лидерства («тигр») распространен в России и часто действительно является эффективным. Однако на программах МВА и Executive MBA мы часто видим, как опытные, сильные и умные руководители попадают в ловушку авторитарности. Недавно одна студентка вместе с группой разрабатывала план выхода компании на китайский рынок. Имея некоторый опыт работы в Китае, она захватила лидерство в группе и в одиночку представляла проект на защите, не дав возможности высказаться другим. А в команде явно произошел раскол. Рекомендации экспертов с десятилетним опытом работы в Китае она проигнорировала. Когда профессор порекомендовал ей поучиться командной работе, быть более открытой и прислушаться к мнению экспертов, она заняла оборонительную и агрессивную позицию. В итоге она получила невысокие оценки и упустила возможность приобрести полезные знания и опыт.

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