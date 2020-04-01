Имеет ли работодатель право снижать зарплаты
Как уменьшить фонд оплаты труда по закону
Сегодняшняя ситуация беспрецедентна и не имеет аналогов в современной истории. Работодатели сталкиваются с трудностями, которые требуют моментальных решений. Первое из них связано с переводом сотрудников на удаленную работу. Хотя это и временная мера, предсказать ее продолжительность невозможно.
Перестроив бизнес-процессы, компании многих или почти всех сотрудников уже отправили по домам. Они смогут полноценно выполнять работу удаленно. Другая часть персонала может трудиться из дома частично по разным причинам. Но есть и те, кого нельзя никак задействовать дистанционно, например курьеры или продавцы офлайн-магазинов.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области