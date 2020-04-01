Перестроив бизнес-процессы, компании многих или почти всех сотрудников уже отправили по домам. Они смогут полноценно выполнять работу удаленно. Другая часть персонала может трудиться из дома частично по разным причинам. Но есть и те, кого нельзя никак задействовать дистанционно, например курьеры или продавцы офлайн-магазинов.