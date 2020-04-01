Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент

Имеет ли работодатель право снижать зарплаты

Как уменьшить фонд оплаты труда по закону
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Сегодняшняя ситуация беспрецедентна и не имеет аналогов в современной истории. Работодатели сталкиваются с трудностями, которые требуют моментальных решений. Первое из них связано с переводом сотрудников на удаленную работу. Хотя это и временная мера, предсказать ее продолжительность невозможно.

Перестроив бизнес-процессы, компании многих или почти всех сотрудников уже отправили по домам. Они смогут полноценно выполнять работу удаленно. Другая часть персонала может трудиться из дома частично по разным причинам. Но есть и те, кого нельзя никак задействовать дистанционно, например курьеры или продавцы офлайн-магазинов.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте