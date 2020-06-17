После отмены ограничительных мер компании начинают открывать офисы – но их еще надо сделать безопасными. Те, кто мечтает о привычной рабочей обстановке, могут испытать разочарование, потому что мы возвращаемся в посткарантинные офисы, в которых обязаны соблюдать новые, не очень удобные правила. Это может ударить по психологическому состоянию и продуктивности еще сильнее, чем неопределенность периода самоизоляции. Как возобновить работу в офисах, сохранив эффективность процессов и не потеряв ценных членов команды?