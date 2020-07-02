Как правильно вывести компанию из кризисаИ обогнать устойчивых игроков рынка
Неблагоприятные рыночные условия, кризисные ситуации, преднамеренные действия и ошибки менеджмента и собственников нередко заканчиваются для компании плохо. У одних компаний резко падают финансовые показатели, другие несут убытки или не могут выполнить полностью обязательства перед клиентами или партнерами. Иногда доходит до предбанкротного состояния или банкротства.
Независимо от того, что стало причиной потери финансовой устойчивости, всегда существуют меры по ее восстановлению. Но важно понимать, что происходит внутри организации, в которой запущен режим антикризисного управления, и какие этапы нужно пройти на этом пути.
Я вела антикризисную работу в одном из крупнейших негосударственных пенсионных фондов страны. К моменту прихода нашей команды в фонде сменился акционер и новый собственник поставил задачу сохранить актив и вывести его на рыночные показатели. Антикризисная команда всегда приходит туда, где есть дыра. В негосударственном пенсионном фонде это отток клиентов и убыток от имеющихся активов. Надо также разобраться, насколько правильно инвестированы накопления и какую доходность это принесло клиентам.