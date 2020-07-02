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Как правильно вывести компанию из кризиса

И обогнать устойчивых игроков рынка
Елена Тетюнина , генеральный директор НПФ «Будущее»

Неблагоприятные рыночные условия, кризисные ситуации, преднамеренные действия и ошибки менеджмента и собственников нередко заканчиваются для компании плохо. У одних компаний резко падают финансовые показатели, другие несут убытки или не могут выполнить полностью обязательства перед клиентами или партнерами. Иногда доходит до предбанкротного состояния или банкротства.

Независимо от того, что стало причиной потери финансовой устойчивости, всегда существуют меры по ее восстановлению. Но важно понимать, что происходит внутри организации, в которой запущен режим антикризисного управления, и какие этапы нужно пройти на этом пути.

Я вела антикризисную работу в одном из крупнейших негосударственных пенсионных фондов страны. К моменту прихода нашей команды в фонде сменился акционер и новый собственник поставил задачу сохранить актив и вывести его на рыночные показатели. Антикризисная команда всегда приходит туда, где есть дыра. В негосударственном пенсионном фонде это отток клиентов и убыток от имеющихся активов. Надо также разобраться, насколько правильно инвестированы накопления и какую доходность это принесло клиентам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных