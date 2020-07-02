Я вела антикризисную работу в одном из крупнейших негосударственных пенсионных фондов страны. К моменту прихода нашей команды в фонде сменился акционер и новый собственник поставил задачу сохранить актив и вывести его на рыночные показатели. Антикризисная команда всегда приходит туда, где есть дыра. В негосударственном пенсионном фонде это отток клиентов и убыток от имеющихся активов. Надо также разобраться, насколько правильно инвестированы накопления и какую доходность это принесло клиентам.