В ряде регионов России 15 августа – последняя дата, чтобы сотрудники, которые должны вакцинироваться, получили прививку. В противном случае Роструд требует отстранить их от работы. Напомню, что требование о вакцинации сотрудников предприятий из некоторых отраслей экономики действует почти в 30 регионах России. Скажем, в столице и Подмосковье в сфере услуг, торговле и нескольких других отраслях нужно вакцинировать 60% сотрудников.