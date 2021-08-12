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Что ждет работодателей после 15-го августа

Что делать, если вакцинировать 60% сотрудников не получилось
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

В ряде регионов России 15 августа – последняя дата, чтобы сотрудники, которые должны вакцинироваться, получили прививку. В противном случае Роструд требует отстранить их от работы. Напомню, что требование о вакцинации сотрудников предприятий из некоторых отраслей экономики действует почти в 30 регионах России. Скажем, в столице и Подмосковье в сфере услуг, торговле и нескольких других отраслях нужно вакцинировать 60% сотрудников. 

По различным причинам (противопоказания, медицинские отводы или отказ сотрудников) компании могут и не достичь нужных показателей, и более 40% персонала не получат прививок. К чему тогда готовиться?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных