Что ждет работодателей после 15-го августаЧто делать, если вакцинировать 60% сотрудников не получилось
В ряде регионов России 15 августа – последняя дата, чтобы сотрудники, которые должны вакцинироваться, получили прививку. В противном случае Роструд требует отстранить их от работы. Напомню, что требование о вакцинации сотрудников предприятий из некоторых отраслей экономики действует почти в 30 регионах России. Скажем, в столице и Подмосковье в сфере услуг, торговле и нескольких других отраслях нужно вакцинировать 60% сотрудников.
По различным причинам (противопоказания, медицинские отводы или отказ сотрудников) компании могут и не достичь нужных показателей, и более 40% персонала не получат прививок. К чему тогда готовиться?
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