«Яндекс» нашел крупного партнера для производства сериалов

«Яндекс» приобрел крупнейший в России сайт о кино «Кинопоиск» в 2013 г., а два года назад запустил на его основе платный видеосервис, который называется «Кинопоиск HD». Сейчас у этого сервиса больше 1 млн платящих зрителей. Это один из крупнейших видеосервисов с подпиской в России.