«Яндекс» нашел крупного партнера для производства сериалов
Его видеосервис «Кинопоиск HD» подписал долгосрочную сделку с «Медиасловом»
Видеосервис «Кинопоиск HD» (входит в «Яндекс») получил право первым выбирать любой новый проект продюсерской компании «Медиаслово», сообщили «Ведомостям» основатели этой компании Петр Ануров и Данила Шарапов, а также директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. Сделка, так называемая first look deal, заключена сроком на три года, ее финансовые детали стороны не раскрывают.
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«Яндекс» приобрел крупнейший в России сайт о кино «Кинопоиск» в 2013 г., а два года назад запустил на его основе платный видеосервис, который называется «Кинопоиск HD». Сейчас у этого сервиса больше 1 млн платящих зрителей. Это один из крупнейших видеосервисов с подпиской в России.
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