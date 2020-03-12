«Яндекс» покажет сериал-антиутопию о работе министерства в России
Видеосервис «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») рассказал о первых сериалах, которые сняты по заказу этой платформы и вскоре будут доступны онлайн-зрителям.
«Яндекс» приобрел крупнейший в России сайт о кино «Кинопоиск» в 2013 г., а два года назад запустил на его основе платный видеосервис, который и называется «Кинопоиск HD». Сейчас у этого сервиса больше 1 млн платящих зрителей. Это один из крупнейших видеосервисов с подпиской в России.
Весной 2019 г. стало известно, что на «Кинопоиск HD» появится оригинальный контент — то есть сериалы, произведенные специально по заказу этой площадки.
До конца сентября на «Кинопоиске HD» выйдет семь оригинальных сериалов, говорит контент-директор «Кинопоиска» Ольга Филипук. Это первый видеосервис в России, который не связан с ТВ и который начинает регулярно показывать собственные сериалы.
Первые два сериала, которые покажет «Кинопоиск HD» — это фантастическая комедия-детектив «Проект «Анна Николаевна» и антиутопия «Последний министр» от Романа Волобуева. Оба проекта произвела продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, зрители их увидят 26 марта.
Комедия рассказывает историю робота-полицейского по имени Анна Николаевна. Ее создали отечественные ученые и отправили на тест в провинциальный город. Будущим коллегам ее представили как дочь заместителя федерального министра.
Проект Волобуева «Последний министр» — антиутопия о жизни обычного российского министерства, у которого внезапно появляется новый руководитель, деятельный неудачник. Новый министр хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы, описывает сюжет сериала «КиноПоиск HD»: правда, инициативны не всегда разумные, а результат — крайне непредсказуемый. В роли министра — Ян Цапник, в роли первого зама — Ольга Сутулова.