Кинофонд Романа Абрамовича договорился о партнерстве с «Яндексом»

«Кинопрайм» инвестирует в авторское кино, это один из основных фокусов «КиноПоиск HD», объяснил представитель видеосервиса. Финансовые условия сделки партнеры не разглашают. Малышев лишь говорит, что «Яндекс» предложил фонду лучшие финансовые условия по сравнению с другими платформами.