Кинофонд Романа Абрамовича договорился о партнерстве с «Яндексом»
«Яндекс» получил эксклюзивные права на показ в интернете больше 10 фильмов, в которые инвестировал фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича, рассказал представитель видеоплатформы 'Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу»). Исполнительный директор «Кинопрайма» Антон Малышев уточнил, что договор подписан на 12 фильмов.
Первый фильм от «Кинопрайма» видеосервис «Яндекса» покажет в конце апреля — это новый проект режиссера Анны Меликян «Фея». Фильм одновременно выйдет как в кинотеатрах, так и в интернете.
Другие фильмы «Кинопрайма» видеосервис будет выпускать также либо одновременно с кинопрокатом, либо спустя несколько недель.
«Кинопрайм» инвестирует в авторское кино, это один из основных фокусов «КиноПоиск HD», объяснил представитель видеосервиса. Финансовые условия сделки партнеры не разглашают. Малышев лишь говорит, что «Яндекс» предложил фонду лучшие финансовые условия по сравнению с другими платформами.