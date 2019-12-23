«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы 2019 года
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составил рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон 2019 г., говорится в сообщении пресс-службы «Кинопоиска». При выборе эксперты учитывали рейтинг и количество оценок зрителей.
Главным фильмом года, по мнению зрителей, стала американская драма Питера Фаррелли «Зеленая книга» с рейтингом 8,3. В тройку лидеров также вошли триллер Тодда Филлипса «Джокер» (рейтинг 8,1) и «Мстители: Финал» режиссеров Энтони и Джо Руссо (рейтинг 7,6), который стал лидером российского проката. В рейтинге российских фильмов на первом месте боевик Андрея Волгина «Балканский рубеж» (7,6). В тройку также вошли «Текст» Клима Шипенко (7,09) и «Завод» Юрия Быкова (7,1). Все эти фильмы собрали больше 100 000 оценок на «Кинопоиске», — говорится в сообщении. В рейтинге анимационных фильмов лидирует «Человек-паук: Через вселенные» с рейтингом 7,9. Главным сериалом 2019 г. стала «Игра престолов» (9,0), а главным новым сериалом — «Чернобыль» от HBO (8,9).
Режиссером года стал Квентин Тарантино, представивший в 2019 г. картину «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Среди самых популярных зарубежных актеров Хоакин Феникс («Джокер») и Бри Ларсон( «Капитан Марвел»). Российский рейтинг актеров три года подряд возглавляет Александр Петров, говорится в сообщении. Рейтинг российских актрис в этом году возглавила Кристина Асмус. Петров и Асмус сыграли главные роли в фильме «Текст».
В рейтинг самых просматриваемых фильмов в подписке онлайн-кинотеатра «КинопоискHD» вошли «Мстители: Война бесконечности», «Тайна печати дракона», «Богемская рапсодия», «Сторож» Юрия Быкова и «Дылда» Кантемира Балагова. Самыми популярными сериалами года стали «Рик и Морти», «Игра Престолов», «Чудотворцы», «Крайний космос» и «Бесстыжие».