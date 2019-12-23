«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы 2019 года

Главным фильмом года, по мнению зрителей, стала американская драма Питера Фаррелли «Зеленая книга» с рейтингом 8,3. В тройку лидеров также вошли триллер Тодда Филлипса «Джокер» (рейтинг 8,1) и «Мстители: Финал» режиссеров Энтони и Джо Руссо (рейтинг 7,6), который стал лидером российского проката. В рейтинге российских фильмов на первом месте боевик Андрея Волгина «Балканский рубеж» (7,6). В тройку также вошли «Текст» Клима Шипенко (7,09) и «Завод» Юрия Быкова (7,1). Все эти фильмы собрали больше 100 000 оценок на «Кинопоиске», — говорится в сообщении. В рейтинге анимационных фильмов лидирует «Человек-паук: Через вселенные» с рейтингом 7,9. Главным сериалом 2019 г. стала «Игра престолов» (9,0), а главным новым сериалом — «Чернобыль» от HBO (8,9).