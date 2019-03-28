«Зеленая книга» поставила рекорд по сборам в России для победителей «Оскара»

Американский фильм «Зеленая книга» уже собрал в России почти 550 млн руб. Participant Media

Американский фильм «Зеленая книга» уже собрал в России почти 550 млн руб., указано в базе данных единой системы учета кинобилетов. Это абсолютный рекорд по кассе среди картин, которые получили «Оскара» как лучший фильм года. До этого лидером был последний фильм трилогии «Властелин колец», который в 2004 г. собрал в России и СНГ 362 млн руб. Но такие сборы для обладателей «Оскара» исключение: большая часть таких картин не собирает в России больше 100 млн руб., а часть из них не собирает и 10 млн руб. Также у «Зеленой книги» лучший показатель сборов для фильмов, вышедших на ограниченном числе экранов, то есть при показе меньше чем в 500 кинозалах страны, следует из базы данных журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Крупнейшие премьеры в России выходят одновременно в 1500–2000 кинозалах. Результат «Зеленой книги» в России стал сюрпризом как для ее прокатчиков, так для аналитиков и кинотеатров.

«Зеленая книга» – биографическая драма о чернокожем пианисте Доне Ширли и его шофере, американце итальянского происхождения Тони Валлелонге, и их гастролях в 1962 г. на юге США, где негров продолжали считать людьми второго сорта.

В производстве фильма участвовали восемь студий, в том числе Participant Media и DreamWorks. В мире фильм собрал, по данным Box office mojo, $295 млн. Прокатчик в России – Capellа Film.

В прокате бывают темные лошадки, которые выстреливают неожиданно для всех, говорят опрошенные «Ведомостями» игроки рынка: например, хоррор об убийце-клоуне «Оно» (сборы в России – 1 млрд руб.) и мюзикл «Ла-ла-ленд» (316,5 млн руб.), но «Зеленая книга» – самый яркий сюрприз за последние годы.

«Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал, что «Зеленая книга» соберет в России около 60 млн руб., но фильм достиг этой цифры меньше чем за две недели, говорит главный редактор журнала Мария Вогт. Директор по закупкам Capella Film Надежда Мотина не раскрывает, каким был внутренний прогноз компании по кассе «Зеленой книги», а также стоимость прав на прокат картины в России. Прокатчик полагал, что фильм соберет 70–100 млн руб., рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с деталями проката «Зеленой книги». По их словам, Capella Film заплатила за права на прокат «Зеленой книги» $120 000 (7,5 млн руб. по курсу ЦБ за 2018 г.) и поручилась перечислить процент от сборов.

Мотина и Вогт объясняют успех «Зеленой книги» у российских зрителей тем, что это старомодный и добрый фильм, наполненный юмором, несмотря на серьезность темы. Зрители активно рекомендовали картину друзьям и знакомым, смотрели фильм по несколько раз, указывают они. Получение «Оскара» только подстегнуло интерес к проекту. У «Зеленой книги» пока непривычный для российской аудитории сюжет-перевертыш: белокожий шофер работает у чернокожего богача, добавляет сотрудник другой прокатной компании, такая история привлекла внимание.

Российские зрители фильм действительно оценили: средняя оценка пользователей «Кинопоиска» – 8,4 балла из возможных десяти, пользователей «Афиши» – 8,8 балла из десяти.

Наконец, из-за небольшого числа сеансов «Зеленой книги» залы были переполнены и искусственно созданный дефицит только усиливал ажиотаж вокруг проекта, указывает Вогт. Мотина говорит, что прокатчик специально выпустил фильм на «разумном» числе экранов, чтобы подогреть интерес зрителей.

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