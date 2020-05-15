Кудрявцев прокомментировал расследование о связях владельцев «Ведомостей» с «Роснефтью»

Месяц назад, по словам Кудрявцева, он пришел к Босову, уже когда сделка шла, и попросил его купить «Ведомости». Тот согласился и готов был предоставить коллективу газеты самому выбрать нового главного редактора, но у него были некие требования к редакции. Их Босов в течение четырех дней обсуждал с руководством издания, утверждает Кудрявцев. Переговоры от «Ведомостей», по его словам, вел шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков. В итоге Босову не удалось договориться с редакцией, и он отказался покупать БНМ. ​Кудрявцев считает нарушением стандартов «Ведомостей» то, что «Ведомости» не раскрыли в расследовании информацию о переговорах редакции с Босовым, а также то, что одним из автором расследования был именно Симаков.