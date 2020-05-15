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Кудрявцев прокомментировал расследование о связях владельцев «Ведомостей» с «Роснефтью»

Акционеры издания не связаны с госкомпанией, настаивает он
Дарья Коржова
Евгений Разумный / Ведомости

Один из владельцев «Ведомостей» Демьян Кудрявцев ответил на совместное расследование «Ведомостей», The Bell, «Медузы» и Forbes. В эфире телеканала «Дождь» он объяснил подорожание газеты, заявив, что кредит ее акционера погашен и рассказал, как пытался найти альтернативного покупателя для «Ведомостей» 

Подорожание «Ведомостей»

В 2015 г. Демьян Кудрявцев и два его партнера – Владимир Воронов и Мартин Помпадур — потратили на приобретение «Ведомостей», точнее, владельца этой газеты – кипрской компании Delovoi Standart – 13 млн евро, заявил в эфире «Дождя» Кудрявцев. По сведениям «Медузы», эта сумма была меньше – 10 млн евро. Кудрявцев пояснил, что за «Ведомости» действительно было заплачено 10 млн евро, однако вместе с ними приобрели и другие медийные активы, общая сумма составила 13 млн евро. Газета тогда была выкуплена у финской Sanoma, британской Pearson (издатель Financial Times) и американской  Dow Jones (издатель The Wall Street Journal).

Кудрявцев подтвердил «Дождю», что был анонимным источником, близким к покупателям, которого цитировали в своем расследовании «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes. 12 мая эти издания выпустили совместное расследование о связи владельцев «Ведомостей» и банка ВБРР, контролируемого «Роснефтью».

Как банк «Роснефти» оказался крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей»

Совместное расследование «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell

При следующей перепродаже в 2016 г. «Ведомости» подорожали с 13 млн евро до 24,2 млн евро, следует из документов Delovoi Standart. Тогда эта кипрская компания продала акции российской «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, учредитель газеты) другому российскому юрлицу – «Аркан Инвестмент». Delovoi Standart  и «Аркан Инвестмент» к тому моменту формально владела Яна Мозель-Кудрявцева. Такая перепродажа потребовалась, чтобы исполнить вступивший в силу закон об ограничении иностранцев в СМИ, объяснил «Дождю» Кудрявцев.

Кудрявцев назвал три причины, из-за которых выросла стоимость «Ведомостей». Во-первых, до сделки «Ведомости» платили лицензионные платежи акционерам в размере 18% от выручки. «После того, как избавились от роялти, актив подорожал», — пояснил Кудрявцев. По его подсчетам, 18% — это около 160 млн руб. в год. Он с партнерами планировал владеть «Ведомостями» около трех лет, а потом продать кому-нибудь. То есть за три года было бы сэкономлено около 480 млн руб. 

Во-вторых, БНМ был «бесплатно» передан другой актив владельцев – журнал Harvard Business Review. В-третьих, БНМ получил бизнес по организации конференций, которые проводила газета The Moscow Times . Для переоценки БНМ был привлечен внешний оценщик, настаивает Кудрявцев: «Мы не положили разницу в стоимости себе в карман. Мы заплатили деньги Delovoi Standart, при ликвидации западная компания выдала эти деньги нам [как акционерам], а мы эти деньги в качестве взноса в имущество вернули в «Аркан Инвестмент».  Это было сделано просто для фиксации оценки «Ведомостей». 

Кредит на покупку активов

В 2016 г. «Аркан инвестмент» привлекла кредиты на 2,6 млрд руб., следует из документов компании. Кудрявцев подтвердил, что компания взяла кредит в Газпромбанке. По его словам, кредит привлекался не на покупку «Ведомостей», а на приобретение журналов бывшего издательского дома Sanoma Independent Media (SIM). Также эти деньги планировалось создать смежный с «Ведомостями» рекламный проект или финансовый портал. В получении кредита Газпромбанка, по словам Кудрявцева, помогал его друг, владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов (в мае 2020 г. он покончил с собой). Через год этот долг «Аркан инвестмент» был выкуплен через фирму «Константа» банком ВБРР, который контролируется «Роснефтью».

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«Один банк принадлежит «Газпрому», другой банк принадлежит «Роснефти». Я, честно говоря, вообще не обращал на это внимания. Это звучит глупо и по-мудацки, но это так. С моей точки зрения не было никакой разницы между Газпромбанком и ВБРР», — прокомментировал эту информацию Кудрявцев. 

 Приобести журналы и реализовать смежный с «Ведомостями» проект так и не удалось, в 2020 году долг «Аркан Инвестмент» был полностью погашен, заявил Кудрявцев: «Это будет видно в отчете компании, который выйдет по итогам текущего года», — сказал он. Залога по кредиту не было, только личные поручения самого Кудрявцева и Босова, утверждает бизнесмен. При этом в распоряжении Forbes есть документы о том, что «Аркан Инвестмент» был заложен по кредиту «Константы», писало издание.

Но если бы обязательства по кредиту не были бы выполнены, у банка были бы судебные инструменты обратить взыскание на активы «Аркан инвестмент», в том числе и на газету «Ведомости», добавил Кудрявцев.

Переговоры с Босовым

К концу 2019 г. «давление превысило все возможности», заявил Кудрявцев, с партнерами они больше не были готовы вкладывать в издание. Потенциального покупателя, генерального директора издательского дома «Наша версия» Константина Зятькова, Кудрявцев называет наиболее профессиональным инвестором из тех, которые проявляли интерес к «Ведомостям» и настаивает, что тот не связан с Кремлем. «Когда за сделкой стоит государство, она заключается быстро, а тут мы два месяца мучаемся над каждой бумажкой. Я не чувствую за Зятковым какой-то государевой воли. Я вижу ее за [и.о. главного редактора Андреем] Шмаровым», — сказал он. 

Альтернативой этой сделки является банкротство, потому что коронавирус убьет издание, заявил Кудрявцев. В то же время он рассказал, что после назначения Шмарова пытался найти альтернативного покупателя.

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 Месяц назад, по словам Кудрявцева, он пришел к Босову, уже когда сделка шла, и попросил его купить «Ведомости». Тот согласился и готов был предоставить коллективу газеты самому выбрать нового главного редактора, но у него были некие требования к редакции. Их Босов в течение четырех дней обсуждал с руководством издания, утверждает Кудрявцев. Переговоры от «Ведомостей», по его словам, вел шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков. В итоге Босову не удалось договориться с редакцией, и он отказался покупать БНМ. ​Кудрявцев считает нарушением стандартов «Ведомостей» то, что «Ведомости» не раскрыли в расследовании информацию о переговорах редакции с Босовым, а также то, что одним из автором расследования был именно Симаков.

Шеф-редактор «Ведомостей» и заместители главного редактора «Ведомостей» не вели и не могли вести переговоры о продаже издания, — заявил «Ведомостям» Симаков. — Все мы являемся наемными менеджерами, а не владельцами издания. Соответственно, у меня не было конфликта интересов при подготовке расследования и стандарты «Ведомостей» нарушены не были». К редакции действительно обращались разные люди с предложением обсудить будущее редакции и возможность создания на ее базе нового медиа, уточнил Симаков: «К сожалению, по ряду самых разных причин эти разговоры ничем не завершились».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных