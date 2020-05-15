Кудрявцев прокомментировал расследование о связях владельцев «Ведомостей» с «Роснефтью»Акционеры издания не связаны с госкомпанией, настаивает он
Один из владельцев «Ведомостей» Демьян Кудрявцев ответил на совместное расследование «Ведомостей», The Bell, «Медузы» и Forbes. В эфире телеканала «Дождь» он объяснил подорожание газеты, заявив, что кредит ее акционера погашен и рассказал, как пытался найти альтернативного покупателя для «Ведомостей»
Подорожание «Ведомостей»
В 2015 г. Демьян Кудрявцев и два его партнера – Владимир Воронов и Мартин Помпадур — потратили на приобретение «Ведомостей», точнее, владельца этой газеты – кипрской компании Delovoi Standart – 13 млн евро, заявил в эфире «Дождя» Кудрявцев. По сведениям «Медузы», эта сумма была меньше – 10 млн евро. Кудрявцев пояснил, что за «Ведомости» действительно было заплачено 10 млн евро, однако вместе с ними приобрели и другие медийные активы, общая сумма составила 13 млн евро. Газета тогда была выкуплена у финской Sanoma, британской Pearson (издатель Financial Times) и американской Dow Jones (издатель The Wall Street Journal).
Кудрявцев подтвердил «Дождю», что был анонимным источником, близким к покупателям, которого цитировали в своем расследовании «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes. 12 мая эти издания выпустили совместное расследование о связи владельцев «Ведомостей» и банка ВБРР, контролируемого «Роснефтью».
При следующей перепродаже в 2016 г. «Ведомости» подорожали с 13 млн евро до 24,2 млн евро, следует из документов Delovoi Standart. Тогда эта кипрская компания продала акции российской «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, учредитель газеты) другому российскому юрлицу – «Аркан Инвестмент». Delovoi Standart и «Аркан Инвестмент» к тому моменту формально владела Яна Мозель-Кудрявцева. Такая перепродажа потребовалась, чтобы исполнить вступивший в силу закон об ограничении иностранцев в СМИ, объяснил «Дождю» Кудрявцев.
Кудрявцев назвал три причины, из-за которых выросла стоимость «Ведомостей». Во-первых, до сделки «Ведомости» платили лицензионные платежи акционерам в размере 18% от выручки. «После того, как избавились от роялти, актив подорожал», — пояснил Кудрявцев. По его подсчетам, 18% — это около 160 млн руб. в год. Он с партнерами планировал владеть «Ведомостями» около трех лет, а потом продать кому-нибудь. То есть за три года было бы сэкономлено около 480 млн руб.
Во-вторых, БНМ был «бесплатно» передан другой актив владельцев – журнал Harvard Business Review. В-третьих, БНМ получил бизнес по организации конференций, которые проводила газета The Moscow Times . Для переоценки БНМ был привлечен внешний оценщик, настаивает Кудрявцев: «Мы не положили разницу в стоимости себе в карман. Мы заплатили деньги Delovoi Standart, при ликвидации западная компания выдала эти деньги нам [как акционерам], а мы эти деньги в качестве взноса в имущество вернули в «Аркан Инвестмент». Это было сделано просто для фиксации оценки «Ведомостей».
Кредит на покупку активов
В 2016 г. «Аркан инвестмент» привлекла кредиты на 2,6 млрд руб., следует из документов компании. Кудрявцев подтвердил, что компания взяла кредит в Газпромбанке. По его словам, кредит привлекался не на покупку «Ведомостей», а на приобретение журналов бывшего издательского дома Sanoma Independent Media (SIM). Также эти деньги планировалось создать смежный с «Ведомостями» рекламный проект или финансовый портал. В получении кредита Газпромбанка, по словам Кудрявцева, помогал его друг, владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов (в мае 2020 г. он покончил с собой). Через год этот долг «Аркан инвестмент» был выкуплен через фирму «Константа» банком ВБРР, который контролируется «Роснефтью».
«Один банк принадлежит «Газпрому», другой банк принадлежит «Роснефти». Я, честно говоря, вообще не обращал на это внимания. Это звучит глупо и по-мудацки, но это так. С моей точки зрения не было никакой разницы между Газпромбанком и ВБРР», — прокомментировал эту информацию Кудрявцев.
Приобести журналы и реализовать смежный с «Ведомостями» проект так и не удалось, в 2020 году долг «Аркан Инвестмент» был полностью погашен, заявил Кудрявцев: «Это будет видно в отчете компании, который выйдет по итогам текущего года», — сказал он. Залога по кредиту не было, только личные поручения самого Кудрявцева и Босова, утверждает бизнесмен. При этом в распоряжении Forbes есть документы о том, что «Аркан Инвестмент» был заложен по кредиту «Константы», писало издание.
Но если бы обязательства по кредиту не были бы выполнены, у банка были бы судебные инструменты обратить взыскание на активы «Аркан инвестмент», в том числе и на газету «Ведомости», добавил Кудрявцев.
Переговоры с Босовым
К концу 2019 г. «давление превысило все возможности», заявил Кудрявцев, с партнерами они больше не были готовы вкладывать в издание. Потенциального покупателя, генерального директора издательского дома «Наша версия» Константина Зятькова, Кудрявцев называет наиболее профессиональным инвестором из тех, которые проявляли интерес к «Ведомостям» и настаивает, что тот не связан с Кремлем. «Когда за сделкой стоит государство, она заключается быстро, а тут мы два месяца мучаемся над каждой бумажкой. Я не чувствую за Зятковым какой-то государевой воли. Я вижу ее за [и.о. главного редактора Андреем] Шмаровым», — сказал он.
Альтернативой этой сделки является банкротство, потому что коронавирус убьет издание, заявил Кудрявцев. В то же время он рассказал, что после назначения Шмарова пытался найти альтернативного покупателя.
Месяц назад, по словам Кудрявцева, он пришел к Босову, уже когда сделка шла, и попросил его купить «Ведомости». Тот согласился и готов был предоставить коллективу газеты самому выбрать нового главного редактора, но у него были некие требования к редакции. Их Босов в течение четырех дней обсуждал с руководством издания, утверждает Кудрявцев. Переговоры от «Ведомостей», по его словам, вел шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков. В итоге Босову не удалось договориться с редакцией, и он отказался покупать БНМ. Кудрявцев считает нарушением стандартов «Ведомостей» то, что «Ведомости» не раскрыли в расследовании информацию о переговорах редакции с Босовым, а также то, что одним из автором расследования был именно Симаков.
Шеф-редактор «Ведомостей» и заместители главного редактора «Ведомостей» не вели и не могли вести переговоры о продаже издания, — заявил «Ведомостям» Симаков. — Все мы являемся наемными менеджерами, а не владельцами издания. Соответственно, у меня не было конфликта интересов при подготовке расследования и стандарты «Ведомостей» нарушены не были». К редакции действительно обращались разные люди с предложением обсудить будущее редакции и возможность создания на ее базе нового медиа, уточнил Симаков: «К сожалению, по ряду самых разных причин эти разговоры ничем не завершились».