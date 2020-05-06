Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собойНочью полиция выезжала на вызов в поселок, где проживал бизнесмен
Информацию о кончине Босова подтвердил «Ведомостям» человек, который близко знал бизнесмена. О смерти миллиардера, также со ссылкой на источник, сообщили ТАСС и «РИА Новости». «Ведомости» направили запрос представителю «Сибантрацита», который контролируется структурами Босова, а также запрос в подмосковное ГУ МВД.
Представитель подмосковного главка Следственного комитета на вопрос о возможной смерти Босова заявила, что 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4. Следователем организована проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя.
Помимо «Сибантрацита» Босову принадлежит «Востокуголь». В 2020 г. Forbes оценил состояние миллиардера в $1,1 млрд (86-е место в списке богатейших людей России).
«Сибантрацит» – один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте.
«Востокуголь» на паритетных началах принадлежит Босову и Александру Исаеву. Последний в начале апреля был уволен с занимаемых должностей в «Сибантраците» и «Востокугле» за, как было указано в сообщениях компаний, «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Теперь Исаев возглавляет Эльгинский проект «А-проперти», который компания основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева выкупила у «Мечела» в конце апреля.
«Востокуголь» был создан в 2012 г., основное направление его деятельности – развитие угольных и инфраструктурных проектов, сообщается на сайте компании. Среди уже завершенных – начало добычи на Кийзасском разрезе в Кемеровской области и разрезе «Восточный» в Новосибирской области. В числе заявленных планов – разработка Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, запуск перевалочного терминала «Порт «Вера» на Дальнем Востоке и строительство двух портов – «Чайка» и «Бухта Север» рядом с поселком Диксон в Красноярском крае. Загрузку двух последних предполагается обеспечить добычей с принадлежащих «Востокуглю» лицензионных участков на Таймыре, где компания рассчитывает к 2024 г. добывать до 20 млн т угля. Кроме того, год назад Босов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину предоставить группе «Сибантрацит» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т своих грузов в год. Взамен «Востокуголь» обязался за собственные средства (без привлечения софинансирования) и за пять лет построить второй Северомуйский тоннель.