Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

«Востокуголь» был создан в 2012 г., основное направление его деятельности – развитие угольных и инфраструктурных проектов, сообщается на сайте компании. Среди уже завершенных – начало добычи на Кийзасском разрезе в Кемеровской области и разрезе «Восточный» в Новосибирской области. В числе заявленных планов – разработка Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, запуск перевалочного терминала «Порт «Вера» на Дальнем Востоке и строительство двух портов – «Чайка» и «Бухта Север» рядом с поселком Диксон в Красноярском крае. Загрузку двух последних предполагается обеспечить добычей с принадлежащих «Востокуглю» лицензионных участков на Таймыре, где компания рассчитывает к 2024 г. добывать до 20 млн т угля. Кроме того, год назад Босов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину предоставить группе «Сибантрацит» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т своих грузов в год. Взамен «Востокуголь» обязался за собственные средства (без привлечения софинансирования) и за пять лет построить второй Северомуйский тоннель.