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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ночью полиция выезжала на вызов в поселок, где проживал бизнесмен
Дарья Коржова Полина Трифонова
РИА Новости

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где жил бизнесмен.

Информацию о кончине Босова подтвердил «Ведомостям» человек, который близко знал бизнесмена. О смерти миллиардера, также со ссылкой на источник, сообщили ТАСС и «РИА Новости». «Ведомости» направили запрос представителю «Сибантрацита», который контролируется структурами Босова, а также запрос в подмосковное ГУ МВД.

Представитель подмосковного главка Следственного комитета на вопрос о возможной смерти Босова заявила, что 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4.  Следователем организована проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя. 

Помимо «Сибантрацита» Босову принадлежит «Востокуголь». В 2020 г. Forbes оценил состояние миллиардера в $1,1 млрд (86-е место в списке богатейших людей России).

«Сибантрацит» – один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте.

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«Востокуголь» на паритетных началах принадлежит Босову и Александру Исаеву. Последний в начале апреля был уволен с занимаемых должностей в «Сибантраците» и «Востокугле» за, как было указано в сообщениях компаний, «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Теперь Исаев возглавляет Эльгинский проект «А-проперти», который компания основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева выкупила у «Мечела» в конце апреля.

«Востокуголь» был создан в 2012 г., основное направление его деятельности – развитие угольных и инфраструктурных проектов, сообщается на сайте компании. Среди уже завершенных – начало добычи на Кийзасском разрезе в Кемеровской области и разрезе «Восточный» в Новосибирской области. В числе заявленных планов – разработка Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, запуск перевалочного терминала «Порт «Вера» на Дальнем Востоке и строительство двух портов – «Чайка» и «Бухта Север» рядом с поселком Диксон в Красноярском крае. Загрузку двух последних предполагается обеспечить добычей с принадлежащих «Востокуглю» лицензионных участков на Таймыре, где компания рассчитывает к 2024 г. добывать до 20 млн т угля. Кроме того, год назад Босов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину предоставить группе «Сибантрацит» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т своих грузов в год. Взамен «Востокуголь» обязался за собственные средства (без привлечения софинансирования) и за пять лет построить второй Северомуйский тоннель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных