FT и WSJ: «Ведомости» могут потерять независимость

FT и WSJ: «Ведомости» могут потерять независимостьОснователи газеты – о конфликте из-за цензуры и сделке по продаже издания
«Конфликт из-за цензуры вверг ведущую деловую газету России в кризис, в результате либо она может оказаться под контролем Кремля, либо может развалиться сделка по ее продаже, из-за чего газета окажется на грани банкротства», – пишет Financial Times (FT) о ситуации в «Ведомостях». Скандал так сильно ударил по репутации газеты, что один из потенциальных покупателей, управляющий директор «Арбат капитала» Алексей Голубович, вышел из сделки, сообщает газета со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.
«Важным фактором утверждения власти Владимира Путина в России был подрыв свободы прессы. Лишь небольшое количество изданий остаются неподконтрольны Кремлю, и теперь потеря независимости угрожает ведущей деловой газете страны», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) в редакционной статье «По свободной прессе в России нанесен еще один удар» в разделе «Мнения».
WSJ и FT – сооснователи «Ведомостей», которые были созданы в 1999 г. с участием российского издательского дома Independent Media (впоследствии был продан финской Sanoma). FT и WSJ оставались акционерами «Ведомостей» до 2015 г., когда были вынуждены продать свои доли Демьян Кудрявцеву и его соинвесторам после принятия закона, ограничивающего долю иностранцев в российских СМИ 20%.
В середине марта 2020 г. группа инвесторов – Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что договорились продать 100% акций АО «БНМ», которое издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, Константину Зятькову и Голубовичу. Неделю спустя исполняющим обязанности главного редактора был назначен Андрей Шмаров.
Конфликт редакции «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой же его встречи с коллективом. В частности, он говорил, что давно перестал читать «Ведомости», не знаком с ее профессиональным этическим кодексом («Догмой») и готов предоставить новым владельцам возможность редактировать материалы в газете. Конфликт усилился после попытки Шмарова поменять заголовок в статье о продаже «Роснефтью» венесуэльских активов. Через несколько дней Шмаров снял с сайта колонку экономиста Константина Сонина о «Роснефти» и ее главном исполнительном директоре Игоре Сечине в разделе «Мнения». Между тем, раздел «Мнения», построенный на тех же принципах, что в FT и WSJ, готовит публикации независимо от новостной редакции, и за все годы существования «Ведомостей» редакторы газеты никогда не снимали материалов из «Мнений». Затем Шмаров запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей» и критически писать об обнулении сроков президента Владимира Путина.
«Он лично сказал мне, что ему в Кремле сказали не писать о «Леваде», иначе нас всех отсюда выкинут», – сказал FT шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков. Шмаров в беседе с FT отказался говорить, обсуждал ли он публикации «Ведомостей» с людьми из Кремля, но заявил, что они не влияли на изменения в газете. «Все решения я принимаю по собственному усмотрению», – приводит его слова FT в статье «Конфликт из-за цензуры угрожает существованию ведущей деловой газеты России. Журналисты «Ведомостей» вступили в открытое противостояние с новым редактором».
Шмаров был назначен и. о. главного редактора до того, как сделка по продаже «Ведомостей» была завершена, и теперь стал главным препятствием для ее заключения, пишет FT со ссылкой на двух человек, участвующих в переговорах. По словам Зятькова и Голубовича, назначить Шмарова предложил Кудрявцев, а у них до сих пор нет контроля над газетой. Кудрявцев настаивает, что это была их идея, а он больше не управляет «Ведомостями».
Источник в редакции сказал WSJ, что, по всей видимости, именно Кремль воспользовался ситуацией и настоял на назначении Шмарова, а не прошлые или будущие собственники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что Кремль как-то вовлечен в конфликт в «Ведомостях».
Кудрявцев также сказал FT, что больше не поддерживает газету, по словам сотрудников которой, теперь непонятно, кто будет платить зарплаты за май.
Кудрявцев и Зятьков отказались обсуждать с FT выход Голубовича из сделки, лишь отметив, что надеются на ее завершение.