FT и WSJ: «Ведомости» могут потерять независимость

Конфликт редакции «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой же его встречи с коллективом. В частности, он говорил, что давно перестал читать «Ведомости», не знаком с ее профессиональным этическим кодексом («Догмой») и готов предоставить новым владельцам возможность редактировать материалы в газете. Конфликт усилился после попытки Шмарова поменять заголовок в статье о продаже «Роснефтью» венесуэльских активов. Через несколько дней Шмаров снял с сайта колонку экономиста Константина Сонина о «Роснефти» и ее главном исполнительном директоре Игоре Сечине в разделе «Мнения». Между тем, раздел «Мнения», построенный на тех же принципах, что в FT и WSJ, готовит публикации независимо от новостной редакции, и за все годы существования «Ведомостей» редакторы газеты никогда не снимали материалов из «Мнений». Затем Шмаров запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей» и критически писать об обнулении сроков президента Владимира Путина.