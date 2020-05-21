«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 млрд рублей

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 млрд рублейЭто крупнейшая сумма в истории российского медиарынка
«Роснефть» обосновала сумму ущерба тем, что после публикации статьи и до закрытия торгов на бирже акции компании торговались слабее рынка: рост составил 0,4% против 1,5% у нефтегазового индекса ММВБ, указано в заявлении. Фактическая капитализация «Роснефти» к закрытию составила 3,67 трлн руб., что на 43 млрд руб. ниже, чем если бы рост соответствовал рынку, указал представитель истца. «Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках», — заявил гендиректор РБК Николай Молибог и добавил, что холдинг готов и дальше предоставлять взвешенную информацию.
«Роснефть» ранее уже судилась с РБК. В 2016 г. компания подала иск на 3,124 млрд руб. «в качестве компенсации репутационного вреда» к изданию и трем его журналистам из-за публикации «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В ней издание со ссылкой на собственные источники утверждало, что покупателей 19,5% акций «Роснефти», которые правительство планировало на тот момент продать, могут обязать не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% нефтяной компании. В результате суд удовлетворил иск «Роснефть» лишь частично, присудив нефтяной компании компенсацию в размере 390 000 руб. Также суд обязал РБК в течение 10 дней после вступления решения в силу удалить статью и опубликовать опровержение.
Накануне «Роснефть» заявила об иске против РБК. В компании заявили, что РБК сделала провокационное заявление и создала «впечатление мнимости ранее анонсированной сделки» о выходе «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле. Нефтяная компания заявила, что редакция исказила суть сделки, а владельцем венесуэльских активов стала Российская Федерация.
Ранее стало известно, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» стало владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который «Роснефти» принадлежал крупный добывающий актив в Венесуэле, первым на это внимание обратил «Интерфакс». Еще до того, как «Роснефть» заявила об иске против РБК, издание заменило заголовок статьи: статья РБК сейчас называется «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП». Первый вариант заголовка был корректен, а заменили его не из-за неточности, а для того, чтобы отразить информацию из комментария «Роснефти» о технической роли ЧОП в сделке, заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.
«Роснефть» объявила о выходе из бизнеса в Венесуэле 28 марта. Компания заявила, что все активы были проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России, сама компания при этом не называлась. В тот же день Росимущество учредило АО «Росзарубежнефть» с уставным капиталом более 322 млрд руб. Гендиректором «Росзарубежнефти», по данным «СПАРК-Интерфакса», является Николай Александрович Рыбчук – полный тезка бывшего военного атташе России и представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе.