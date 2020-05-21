«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в 43 млрд рублей

«Роснефть» ранее уже судилась с РБК. В 2016 г. компания подала иск на 3,124 млрд руб. «в качестве компенсации репутационного вреда» к изданию и трем его журналистам из-за публикации «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В ней издание со ссылкой на собственные источники утверждало, что покупателей 19,5% акций «Роснефти», которые правительство планировало на тот момент продать, могут обязать не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% нефтяной компании. В результате суд удовлетворил иск «Роснефть» лишь частично, присудив нефтяной компании компенсацию в размере 390 000 руб. Также суд обязал РБК в течение 10 дней после вступления решения в силу удалить статью и опубликовать опровержение.