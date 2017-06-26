РБК извинится перед «Роснефтью» и Сечиным

Суд утвердил мировое соглашение РБК и «Роснефти» Е. Разумный / Ведомости

Суд утвердил мировое соглашение РБК и «Роснефти», передал корреспондент «Ведомостей» из зала суда. В 16.20 мск в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение кассационной жалобы «Роснефти» на решение предыдущей инстанции по делу РБК.

Сегодня перед началом заседания стало известно, что «Роснефть» и РБК подпишут мировое соглашение по делу о защите деловой репутации на первом же заседании по существу дела. По данным источников, близких к ответчикам, конфликт с «Роснефтью» урегулировал новый владелец РБК Григорий Березкин.

«Между сторонами было достигнуто мировое соглашение, в рамках которого руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ПАО «НК «Роснефть», приносят свои извинения компании «Роснефть» и главному исполнительному директору компании Игорю Сечину», - говорится в совместном заявлении РБК и «Роснефти», опубликованном на сайте нефтяной компании.

После подписания соглашения представители РБК и соответчиков-журналистов от официальных комментариев отказались.

Поводом для иска «Роснефти» стала статья в РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» (Игорь Сечин – главный исполнительный директор «Роснефти»). Ее авторы Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло со ссылкой на анонимные источники в правительстве утверждали, что одним из условий продажи приватизируемого пакета было требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». Ответчиками по иску кроме холдинга РБК стали и авторы статьи.

«Роснефть» требовала от РБК рекордные 3,18 млрд руб. в качестве компенсации ущерба деловой репутации за публикацию недостоверных сведений. «Роснефть» назвала статью ложной, заявив, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения. Судья 12 декабря решил, что публикация РБК нанесла ущерб репутации «Роснефти», но снизил сумму ущерба до 390 000 руб., «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения».

«После заключения мирового соглашения стороны имеют все основания рассчитывать, что отношения между РБК – лидером медиарынка в сегменте деловой прессы – и «Роснефтью» – крупнейшей российской компанией – будут строиться на основе уважения принципов свободы слова, профессиональной корректности и компетентности и деловой этики», - пишет «Роснефть» в релизе о заключении мирового соглашения.