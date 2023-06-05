Депутатов опять просят снизить штрафы за неправильную маркировку интернет-рекламы

Депутатов опять просят снизить штрафы за неправильную маркировку интернет-рекламыНо соавторы законопроекта и Роскомнадзор не видят смысла в таких послаблениях
Крупные медиа-ассоциации направили председателю комитета Госдумы по защите конкуренции Валерию Гартунгу («Справедливая Россия») письмо с предложениями снизить штрафы за нарушения закона о маркировке интернет-рекламы. Письмо, с копией которого ознакомились «Ведомости», подписали руководители Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциации развития интернет-рекламы (АРИР), Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и др. организаций.
Гартунг подтвердил «Ведомостям» получение письма и сообщил, что уже направил предложения о поправках в законопроект председателю комитета Госдумы по госстроительсву и законодательству Павлу Крашенинникову («Единая Россия»).
Речь идет о законопроекте, который устанавливает размер штрафов за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Законопроект принят в первом чтении Госдумой 18 мая. Сам закон вступил в силу 1 сентября 2022 г.
По закону на каждый рекламный материал необходимо ставить соответствующую пометку, указывать сведения о рекламодателе и индивидуальный идентификатор (токен) для учета данных. Кроме того, рекламодатель, рекламораспространитель и операторы рекламных сетей должны передавать полную информацию о каждом рекламном материале в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР; его оператор – Роскомнадзор).
Новый законопроект за непредставление данных в ЕРИР (до и после рекламной кампании) и распространение в интернете рекламы без идентификатора вводит штрафы для физлиц до 30 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., для ИП – до 200 000 руб., для юрлиц – до 500 000 руб. А штраф за нарушение закона оператором рекламных данных (ОРД) достигает 200 000 руб. для должностных лиц и ИП и 700 000 руб. для юрлиц.
Ассоциации предлагают снизить размер штрафов в два-четыре раза, поскольку он не соразмерен общественной опасности нарушений, указано в письме Гартунгу. Отсутствие маркировки в интернет-рекламе, как отмечается в обращении, влияет на порядок отчетности, а не на сам рекламный контент. При этом размер штрафов, который предусмотрен текущей редакцией законопроекта, тот же, что и за нарушения, которые касаются непосредственно содержания рекламы, говорится в письме.
Для физлиц, по мнению ассоциаций, верхняя граница штрафа должна составлять до 30 000 руб. как за непредставление данных в ЕРИР, так за и распространение в интернете рекламы без идентификатора, для должностных лиц и ИП – до 50 000 руб. Для юрлиц – до 200 000 руб. за непредставление данных в ЕРИР и до 100 000 руб. за распространение рекламы без идентификатора. Штраф для ОРД должен достигать для должностных лиц и ИП 100 000 руб., для юрлиц – 300 000 руб., отмечается в письме.
Авторы инициативы уверены, что далеко не все участники рынка смогут выплатить такие штрафы. Некоторых блогеров они могут привести к банкротству, считает президент АБА Татьяна Иванова. По данным АБА, 90% инфлюенс-рынка составляют наноблогеры (до 5000 подписчиков), микроблогеры (от 5000 до 50 000 подписчиков) и мидлблогеры (от 100 000 до 500 000 подписчиков). То есть те, у кого нет миллионных заработков – чаще всего они самозанятые или ИП, говорит Иванова. По данным платформы Solar Staff, средний заработок таких блогеров за I квартал 2023 г. составил от 15 800 до 57 100 руб.
Также ассоциации предлагают установить в законопроекте отдельный размер штрафов за полное игнорирование закона о маркировке и за незначительные нарушения при его исполнении. Это позволит стимулировать добросовестных участников рынка, которые соблюдают закон, но все еще сталкиваются с «проблемами технического и регуляторного характера», отмечается в письме.
К «техническим проблемам» можно отнести некорректное отображение данных по рекламному креативу в системе некоторых ОРД или технические ошибки при автоматизированной передаче данных, поясняет юрист АБА Анастасия Красникова. К проблемам регуляторного характера она относит, например, отсутствие в законе понятия «самореклама», которое фигурирует в неофициальных разъяснениях Роскомнадзора.
В связи с тем что рынок пока не полностью адаптировался к законодательным изменениям, ассоциации также предлагают установить срок вступления в силу нормативов по штрафам не ранее 1 января 2024 г. А также ввести предупреждение для тех участников рынка, которые нарушили закон в первый раз.
Это далеко не первая жалоба отраслевых ассоциаций на грозящие участникам рынка штрафные санкции. Как сообщали «Ведомости» 8 мая, аналогичное письмо АБА направляла председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителю Роскомнадзора (РКН) Андрею Липову.
Но, по данным «Ведомостей», ни регуляторы, ни соавторы законопроекта ни в мае, ни сейчас не считают обоснованными предложения медиа-ассоциаций. Предусматриваемые законопроектом штрафы соразмерны штрафам за другие нарушения законодательства о рекламе, заявил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (аналогичный комментарий он давал и в начале мая по письму АБА). «Полагаем возможным поддержать введение ответственности с 1 сентября этого года», – продолжил собеседник.
Представитель службы также отметил, что с сентября 2022 г. рекламодатели внесли в реестр информацию о размещении рекламы в интернете на сумму 250 млрд руб., рекламные агентства – на 218 млрд руб., рекламораспространители – на 58 млрд руб.
Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке АРИР, в 2022 г. составил 12 млрд руб. Объем рекламного интернет-сегмента в 2022 г. сократился на 2% до 324,9 млрд руб., следует из данных АКАР. Аналогичную динамику показал и рекламный рынок в целом, сократившись на 2% до 392 млрд руб. (без учета телевизионного сегмента). В I квартале 2023 г. российский рекламный рынок за вычетом НДС составил 140–145 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 г., следует из данных АКАР. Но динамику сегментов рынка за январь – март ассоциация не раскрыла.
Соавтор законопроекта, зампред комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов («Единая Россия») говорит, что ознакомился уже с «предложениями РАЭК и прочих [ассоциаций] на круглом столе в Общественной палате». Он заметил, что там же пояснял свою позицию как соавтора законопроекта: «Чтобы была работающая система маркировки рекламы в интернете, должны быть соответствующие штрафные санкции. Не для галочки, а для того, чтобы дисциплинировать участников рынка».
Кирьянов не считает очевидными доводы участников рекламного рынка: «Рынок интернет-рекламы в значительной степени находится в тени, и нельзя судить о его прозрачности по декларативным заявлениям его представителей». «Если же люди зарабатывают по 10 000-15 000 руб. [и им вредит маркировка], то это не их бизнес, нужно искать себя в других отраслях народного хозяйства», – подчеркивает депутат. Маркировка показала себя и в других отраслях, напомнил он. «Это полутриллионный рынок, и нужно применять маркировку в интернет-рекламе более глубоко, а штрафы будут стимулировать участников рынка работать прозрачно», – резюмировал Кирьянов.