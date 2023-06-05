Депутатов опять просят снизить штрафы за неправильную маркировку интернет-рекламы

Авторы инициативы уверены, что далеко не все участники рынка смогут выплатить такие штрафы. Некоторых блогеров они могут привести к банкротству, считает президент АБА Татьяна Иванова. По данным АБА, 90% инфлюенс-рынка составляют наноблогеры (до 5000 подписчиков), микроблогеры (от 5000 до 50 000 подписчиков) и мидлблогеры (от 100 000 до 500 000 подписчиков). То есть те, у кого нет миллионных заработков – чаще всего они самозанятые или ИП, говорит Иванова. По данным платформы Solar Staff, средний заработок таких блогеров за I квартал 2023 г. составил от 15 800 до 57 100 руб.