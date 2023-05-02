Налоговики проверяют доходы блогеров с большим количеством подписчиков

Налоговики проводят проверки доходов российских инфобизнесменов со значительным числом подписчиков в соцсетях. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с ситуацией источник, информацию подтвердил собеседник, близкий к ФНС. О том, что «звезды Instagram» (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) попали в поле зрения службы, известно и другому источнику «Ведомостей», близкому к правительству, информацию подтверждают и представители сообщества и участники рынка.