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Налоговики проверяют доходы блогеров с большим количеством подписчиков

Вывод рынка из тени должен помочь ФНС повысить собираемость
Дмитрий Гринкевич Дмитрий Игнатьев Анастасия Бойко
Елена Блиновская в суде / Максим Стулов / Ведомости

Налоговики проводят проверки доходов российских инфобизнесменов со значительным числом подписчиков в соцсетях. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с ситуацией источник, информацию подтвердил собеседник, близкий к ФНС. О том, что «звезды Instagram» (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) попали в поле зрения службы, известно и другому источнику «Ведомостей», близкому к правительству, информацию подтверждают и представители сообщества и участники рынка.

Налоговики активно занимаются индустрией с начала 2022 г., уточнил первый собеседник. Тогда ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы, а также готовила методику выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности, уточнил он. Заведение дел против популярных инфобизнесменов можно назвать публичными результатами этой работы, добавил источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных