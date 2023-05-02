Налоговики проверяют доходы блогеров с большим количеством подписчиков

Налоговики проверяют доходы блогеров с большим количеством подписчиковВывод рынка из тени должен помочь ФНС повысить собираемость
Налоговики проводят проверки доходов российских инфобизнесменов со значительным числом подписчиков в соцсетях. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с ситуацией источник, информацию подтвердил собеседник, близкий к ФНС. О том, что «звезды Instagram» (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) попали в поле зрения службы, известно и другому источнику «Ведомостей», близкому к правительству, информацию подтверждают и представители сообщества и участники рынка.
Налоговики активно занимаются индустрией с начала 2022 г., уточнил первый собеседник. Тогда ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы, а также готовила методику выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности, уточнил он. Заведение дел против популярных инфобизнесменов можно назвать публичными результатами этой работы, добавил источник.