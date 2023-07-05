Фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича запустит в Геленджике кинофестиваль «Маяк»

«Маяк» – это уже второй новый смотр российского авторского кино за последние два года. С декабря 2022 г. в Москве проходит фестиваль «Зимний». Кроме того, уже действующие фестивали запустили новые конкурсные программы. В частности, на Московском международном кинофестивале заработала секция «Русские премьеры». В августе этого года в рамках 11-го фестиваля «Короче» в Калининграде впервые пройдет конкурс полнометражных дебютов, который курирует киновед Ситора Алиева – многолетний отборщик фестиваля «Кинотавр».