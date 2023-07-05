Фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича запустит в Геленджике кинофестиваль «Маяк»
Основанный Романом Абрамовичем фонд «Кинопрайм» запускает фестиваль актуального российского кино. Он получит название «Маяк» и будет проходить ежегодно в Геленджике. Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор «Кинопрайма» и продюсер фестиваля Антон Малышев.
Первый пилотный «Маяк» пройдет 5-9 октября 2023 г. в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий. Он, как уточнил Малышев, будет полностью профинансирован «Кинопраймом» и частными партнерами: «Не считаем себя вправе претендовать на государственное финансирование».
Программным директором смотра стал куратор кинотеатра «Художественный», кинокритик Стас Тыркин, ранее отбиравший фильмы для фестиваля «Движение» в Омске. Куратором деловой программы «Маяка» будет директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.
Учрежденный Абрамовичем некоммерческий фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» начал свою работу в 2019 г. В фокусе фонда, прежде всего, финансовая поддержка авторского кино и арт-мейнстрима. С момента основания фонд профинансировал производство фильмов в общей сложности на 3,1 млрд руб.
Среди с фильмов, поддержанных «Кинопраймом», были такие кассовые хиты, как триллер «Текст» (сборы – 380 млн руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино) и фильм-катастрофа «Чернобыль» (376 млн руб.). Также фонд участвовал в производстве фильмов «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского» (оба были отобраны в основной конкурс Каннского кинофестиваля), «Один маленький ночной секрет» (основной конкурс Роттердамского кинофестиваля) и т.д. Из 15 конкурсных фильмов последнего «Кинотавра» 2021 г., 8 были созданы при поддержке «Кинопрайма».
«Если проекты, поддержанные «Кинопраймом», будут отобраны в конкурс «Маяка», они будут участвовать на общих основаниях. Справедливости ради, картины, поддержанные фондом, составляют значимую часть программ ведущих российских кинофестивалей», – говорит Малышев.
В конкурсе «Маяка» могут принять участие полнометражные игровые фильмы, ранее не показывавшиеся в России. Конкурсная программа, а также состав жюри будут объявлены в начале сентября.
«Маяк» – это уже второй новый смотр российского авторского кино за последние два года. С декабря 2022 г. в Москве проходит фестиваль «Зимний». Кроме того, уже действующие фестивали запустили новые конкурсные программы. В частности, на Московском международном кинофестивале заработала секция «Русские премьеры». В августе этого года в рамках 11-го фестиваля «Короче» в Калининграде впервые пройдет конкурс полнометражных дебютов, который курирует киновед Ситора Алиева – многолетний отборщик фестиваля «Кинотавр».
Именно «Кинотавр» (основан Марком Рудинштейном в 1990 г., в последний раз прошел в 2021 г.) считался самым важным для отрасли смотром авторского кино. Но задачи заменить «Кинотавр» команда нового фестиваля перед собой не ставит, уверяет Малышев.
«Никто не сможет заменить «Кинотавр». Это один из старейших смотров русского кино. Но очевидно, что отрасли требуется честный смотр актуальных российских картин. Для людей, которые продолжают снимать актуальное кино в России, жизненно важно иметь площадку для презентации своих работ и максимально честной их оценки. И мы смеем взять на себя ответственность за его проведение», – подчеркнул продюсер «Маяка».
В свое время «Кинотавр» давал полную палитру происходящего в российском кино, открывал новые имена, запускал карьеры, напоминает главный редактор портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов. В качестве примеров эксперт привел успех фильмов «Географ глобус пропил» (триумфатор «Кинотавра»-2013 заработал в прокате 143 млн руб. – данные «Бюллетеня кинопрокатчика» по России и СНГ) и «Аритмия» (триумфатор «Кинотавра»-2017, сборы в России – без малого 89 млн руб.; здесь и далее данные ЕАИС).
Оценить шансы нового фестиваля занять нишу «Кинотавра» Просянов затруднился: «У команды «Кинопрайма» широкая экспертиза в области авторского кино. Но фестиваль, как и кино, проверяется годами».
Многие смотры пытаются воспроизвести «Кинотавр», но нужен не повтор, а перезагрузка, полагает руководитель исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов. По его словам, эпоха «Кинотавра», когда внимание индустрии было сфокусировано на полном метре, прошла. «Сегодня вся система кинематографии пересобирается заново: активными игроками стали стриминговые платформы, в индустрии изменилось отношение к сериалам и т.д.», – резюмировал эксперт.