Михельсон отреставрирует «Ударник»

«Ударник» – не первый старинный кинотеатр, отреставрированный на частные средства. Так, в 2008 г. бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут отреставрировал кинотеатр «Пионер». В 2016 г. он же с Романом Абрамовичем запустил масштабную реставрацию кинотеатра «Художественный» (открыт в 1909 г.). Мамут и Абрамович оценивали проект реконструкции «Художественного» в 1-1,5 млрд руб. В 2020 г. в ходе сделки по продаже Rambler Group кинотеатр перешел «Сберу». В апреле 2021 г. «Художественный» был открыт после реставрации. В отличие от «Ударника», который принадлежит контролируемой Михельсонами компании «ГЭС-2», здание «Художественного» на апрель 2021 г. находилось в долгосрочной аренде у «Сбера». На текущий момент структура владения в базе данных «СПАРК-Интерфакс» скрыта.