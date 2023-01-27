Михельсон отреставрирует «Ударник»Расходы на выкуп и восстановление кинотеатра могут достичь 2 млрд рублей
У одного из старейших кинотеатров Москвы «Ударник» сменился владелец. Ранее здание находилось в собственности Москвы, а 21 октября 2022 г. ее единственным владельцем стало ООО «ГЭС-2», следует из данных ЕГРН. Это же юрлицо является владельцем расположенного по соседству здания, где разместился дом культуры «ГЭС-2».
«Ведомости» направили запрос в «ГЭС-2» и департамент городского имущества Москвы.
ООО «ГЭС-2» на 99,9% принадлежит ООО «Оптима», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Единственным владельцем этого ООО в свою очередь является Виктория Михельсон – дочь основного владельца «Новатэка» Леонида Михельсона (занимает 4-ю позицию российского рейтинга Forbes по итогам 2022 г. с состоянием $14 млрд.). Еще 0,1% компании принадлежит Виктории Михельсон напрямую, указано там же.
Дом культуры «ГЭС-2» был запущен в 2021 г. на базе бывшей городской электростанции. Инвестиции в запуск проекта составили более 30 млрд руб., оценивал ранее Forbes, ссылаясь на данные годовой отчетности ООО «ГЭС-2». Управляет домом культуры «ГЭС-2» команда фонда V-A-C. Леонид Михельсон является меценатом обоих проектов.
История «Ударника»
«Ударник» – первый звуковой кинотеатр в СССР, который был открыт в 1931 г. в Москве в составе архитектурного комплекса «Дом правительства» («дом на набережной», архитектор – Борис Иофан). Является объектом культурного наследия регионального значения. В 1935 г. в этом кинотеатре прошел первый Московский международный кинофестиваль, и впоследствии «Ударник» стал одной из ключевых фестивальных площадок СССР. В кинотеатре состоялись премьеры фильмов, ставших классикой советского кинематографа: «Чапаев», «Веселые ребята», «Цирк» и др. С 2010 г. «Ударник» прекратил работу как кинотеатр.
Руководителем «Ударника», как рассказали «Ведомостям» два собеседника в медиакомпаниях, стала бывший глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко. Она возглавила департамент в августе 2020 г., а ушла из министерства в июне 2022 г. До этого на протяжении четырех лет возглавляла сеть городских кинотеатров Москвы «Москино». Максимченко провела полный перезапуск «Москино», в ходе которого были модернизированы (ремонт зданий, переоснащение современным кинооборудованием) все 13 кинотеатров сети.
Максимченко подтвердила «Ведомостям» свое назначение. В этом статусе она сейчас участвует в работах по реставрации кинотеатра, уточнила она «Ведомостям». По словам топ-менеджера, проект по реставрации кинотеатра «Ударник» находится на стадии проектирования, разрешение на строительство будет получено к концу 2023 г., сами реставрационные работы займут не менее четырех лет. Управлять «Ударником» будет команда кинотеатра, добавила она.
«Ударник» будет восстановлен как событийный кинотеатр. Он станет площадкой не только для кинопремьер, но и для фестивалей, церемоний кинопремий, показов с живой музыкой. В здании разместятся пять кинозалов (один на 600 мест и четыре малых), кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроется терраса и смотровая площадка», – добавила Максимченко.
«Ударник» – не первый старинный кинотеатр, отреставрированный на частные средства. Так, в 2008 г. бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут отреставрировал кинотеатр «Пионер». В 2016 г. он же с Романом Абрамовичем запустил масштабную реставрацию кинотеатра «Художественный» (открыт в 1909 г.). Мамут и Абрамович оценивали проект реконструкции «Художественного» в 1-1,5 млрд руб. В 2020 г. в ходе сделки по продаже Rambler Group кинотеатр перешел «Сберу». В апреле 2021 г. «Художественный» был открыт после реставрации. В отличие от «Ударника», который принадлежит контролируемой Михельсонами компании «ГЭС-2», здание «Художественного» на апрель 2021 г. находилось в долгосрочной аренде у «Сбера». На текущий момент структура владения в базе данных «СПАРК-Интерфакс» скрыта.
Максимченко не раскрыла объем инвестиций в реставрацию и запуск нового кинотеатра на базе «Ударника». Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что это обойдется новому владельцу в миллиарды рублей. Только инвестиции в реставрацию объекта могут составить порядка 1,1 млрд руб., полагает управляющий партнер консалтинговой компании Ricci Алексей Богданов. В текущем состоянии объект мог обойтись новому владельцу в 500-600 млн руб., считает он.
Нижняя планка объема инвестиций в реставрацию «Ударника» составит 1,8-2 млрд руб., считает партнер консалтинговой компании Nikoliers Владимир Сергунин. Но окончательная сумма вложений, как говорит он, может превысить это значение.
«Реставрационные работы – это всегда сложный процесс, который обходится дороже, чем новое строительство, особенно когда речь идет о таких знаковых объектах, как кинотеатр «Ударник». На стоимость работ влияет множество факторов, начиная с состояния конструкций, инженерных решений, качества материалов, заканчивая непредвиденными статьями расходов. Как, например, удорожание строительных материалов», – пояснил Сергунин.
Инвестиции в техническое оснащение кинотеатра с заявленным количеством залов и посадочных мест – большой зал на 600 мест и 4 малых зала – могут составить $1-1,5 млн, если оценивать по нижней планке, говорит Светлана Мудрова, старший аналитики исследовательской компании «Невафильм Research». В зависимости от потребности в специальном световом оборудовании для организации премьер, характеристик экранов и т.д. инвестиции могут быть и выше, отмечает она.
Формат премьерного кинотеатра, площадки для фестивалей, как считает эксперт, будет востребован даже на таком насыщенном предложением рынке, как Москва. Мудрова затруднилась назвать сроки окупаемости проекта, отметив лишь, что это «инвестиции в долгую».
«Сейчас ключевые площадки для кинопремьер являются «Художественный» и «Октябрь». С учетом количества событий в столице, запуск еще одной площадки – оправдано», – резюмировала она.