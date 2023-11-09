Жора Крыжовников рассказал о нежелании снимать полнометражные фильмы

Жора Крыжовников рассказал о нежелании снимать полнометражные фильмыВ прокате востребовано семейное кино, а режиссеру интересны взрослые драмы
Режиссер «Горько!» Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина) пока не планирует снимать полнометражное кино, рассказал он в интервью «Ведомостям». Как пояснил Крыжовников, ему интересны истории в жанре «взрослой драмы», а их востребованность в формате сериала сейчас «более вероятна».
«Вы посмотрите, что сейчас выходит в прокат – сказки, семейные фильмы, семейные сказки. Я не могу себе представить, чтобы я год жизни потратил на то, чтобы снять фильм-сказку. Ну это просто не мое», – рассказал режиссер.
С 9 ноября на видеосервисах Wink и Start стартовал показ сериала Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодежных группировках 1980-х в жанре криминальной драмы. В полнометражном формате эта история могла бы рассчитывать только на сегмент «артовой» аудитории и на сборы до 100 млн руб., уверен режиссер. В то же время сериальный формат, как отмечает Крыжовников, «позволяет быть острее», работать с более «взрослой аудиторией».
«Единственное, что, наверное, меня может сподвигнуть прийти сейчас в кино – это мюзикл. Вот это интересно было бы снять, здесь я подумаю», – добавил он.
В планах режиссера – экранизация в сериальном формате романа Достоевского «Преступление и наказание», где действие будет перенесено в 1990-е. Проект был анонсирован еще в 2021 г. В числе трудностей, которые тормозят работу над сериалом, Крыжовников назвал высокий бюджет, а также «ощущение, что для него [проекта] сейчас не самое подходящее время».
«Со "Словом пацана" было это предчувствие проекта-события. С "Преступлением и наказанием" пока этого нет. Не представляю, что, если я выйду в ближайшее время к аудитории с этим проектом, все кинутся его смотреть, а затем ругать», – пояснил режиссер.
Ранее Крыжовников поставил два фильма в жанре мюзикла – «караоке-комедию» «Самый лучший день» в 2015 г. (по данным ЕАИС государственного Фонда кино, сборы составили 686 млн руб.) и спортивную музыкальную мелодраму «Лед 2» в 2020 г. (почти 1,5 млрд руб.). Вместе с дебютной дилогией «Горько!» совокупный бокс-офис фильмов Крыжовникова перевалил за 3,4 млрд руб., что делает его одним из самым коммерчески успешных российских постановщиков. Эти цифры не учитывают кассу «Елок новых» (собравших зимой 2017 г. 864 млн руб.). Это шестая серия франшизы, в которой Крыжовников выступил креативным продюсером, соавтором сценария и одним из режиссеров.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» – вторая работа Крыжовникова в формате сериала. В 2018 г. он выпустил один из первых проектов «стримингового бума» – драмеди «Звоните ДиКаприо!» о популярном актере, который подхватил ВИЧ. В 2021 г. Крыжовников стал креативным продюсером «НМГ студии» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»), и его имя стоит в титрах многих резонансных сериалов последних лет – «Фишер», «Актрисы», «Надвое» и др.