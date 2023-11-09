Газета
Медиа

Жора Крыжовников рассказал о нежелании снимать полнометражные фильмы

В прокате востребовано семейное кино, а режиссеру интересны взрослые драмы
Николай Корнацкий Лариса Юсипова Мария Истомина
Алексей Орлов / Ведомости

Режиссер «Горько!» Жора Крыжовников (псевдоним Андрея Першина) пока не планирует снимать полнометражное кино, рассказал он в интервью «Ведомостям». Как пояснил Крыжовников, ему интересны истории в жанре «взрослой драмы», а их востребованность в формате сериала сейчас «более вероятна».

«Вы посмотрите, что сейчас выходит в прокат – сказки, семейные фильмы, семейные сказки. Я не могу себе представить, чтобы я год жизни потратил на то, чтобы снять фильм-сказку. Ну это просто не мое», – рассказал режиссер.

С 9 ноября на видеосервисах Wink и Start стартовал показ сериала Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодежных группировках 1980-х в жанре криминальной драмы. В полнометражном формате эта история могла бы рассчитывать только на сегмент «артовой» аудитории и на сборы до 100 млн руб., уверен режиссер. В то же время сериальный формат, как отмечает Крыжовников, «позволяет быть острее», работать с более «взрослой аудиторией».

«Слово пацана»: очень страшные дела

На видеосервисах Wink и Start стартовал сериал Жоры Крыжовникова о молодежных группировках в Казани

«Единственное, что, наверное, меня может сподвигнуть прийти сейчас в кино – это мюзикл. Вот это интересно было бы снять, здесь я подумаю», – добавил он.

В планах режиссера – экранизация в сериальном формате романа Достоевского «Преступление и наказание», где действие будет перенесено в 1990-е. Проект был анонсирован еще в 2021 г. В числе трудностей, которые тормозят работу над сериалом, Крыжовников назвал высокий бюджет, а также «ощущение, что для него [проекта] сейчас не самое подходящее время».

«Со "Словом пацана" было это предчувствие проекта-события. С "Преступлением и наказанием" пока этого нет. Не представляю, что, если я выйду в ближайшее время к аудитории с этим проектом, все кинутся его смотреть, а затем ругать», – пояснил режиссер.

Жора Крыжовников: «Чтобы их заманить, нужно на пупе крутиться»

Сценарист, режиссер и продюсер о «взрослых» зрителях и новых реалиях сериального производства в России

Ранее Крыжовников поставил два фильма в жанре мюзикла – «караоке-комедию» «Самый лучший день» в 2015 г. (по данным ЕАИС государственного Фонда кино, сборы составили 686 млн руб.) и спортивную музыкальную мелодраму «Лед 2» в 2020 г. (почти 1,5 млрд руб.). Вместе с дебютной дилогией «Горько!» совокупный бокс-офис фильмов Крыжовникова перевалил за 3,4 млрд руб., что делает его одним из самым коммерчески успешных российских постановщиков. Эти цифры не учитывают кассу «Елок новых» (собравших зимой 2017 г. 864 млн руб.). Это шестая серия франшизы, в которой Крыжовников выступил креативным продюсером, соавтором сценария и одним из режиссеров. 

«Слово пацана. Кровь на асфальте» – вторая работа Крыжовникова в формате сериала. В 2018 г. он выпустил один из первых проектов «стримингового бума» – драмеди «Звоните ДиКаприо!» о популярном актере, который подхватил ВИЧ. В 2021 г. Крыжовников стал креативным продюсером «НМГ студии» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»), и его имя стоит в титрах многих резонансных сериалов последних лет – «Фишер», «Актрисы», «Надвое» и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных