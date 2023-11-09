Жора Крыжовников рассказал о нежелании снимать полнометражные фильмы

С 9 ноября на видеосервисах Wink и Start стартовал показ сериала Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодежных группировках 1980-х в жанре криминальной драмы. В полнометражном формате эта история могла бы рассчитывать только на сегмент «артовой» аудитории и на сборы до 100 млн руб., уверен режиссер. В то же время сериальный формат, как отмечает Крыжовников, «позволяет быть острее», работать с более «взрослой аудиторией».