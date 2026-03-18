Конверсия интернет-рекламы в 2025 году подорожала на 16%

Стоимость целевого действия пользователя (так называемая конверсия) performance-рекламы, которая направлена на достижение конкретных бизнес-результатов (получение заявок или звонков, продажи и т. д.), в 2025 г. в среднем увеличилась на 16,2% по сравнению с 2024 г., следует из оценки рекламной группы E-Promo Group. В то же время средняя цена клика (рассчитывается как отношение бюджета кампании к общему количеству кликов по рекламе) выросла лишь на 5,1%. Годовая инфляция в 2025 г., согласно данным Росстата, составила 5,59%.