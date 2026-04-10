Александр Цекало займется кинопроизводством с бывшим акционером Альфа-банка

До марта 2022 г. Кузьмичев владел 16,32% ABH Holdings S.A, которому принадлежал Альфа-банк. А затем, после включения Кузьмичева в санкционный список ЕС, он вышел из состава его акционеров. В 2022 г. Кузьмичев также покинул состав совета директоров люксембургской LetterOne и продал долю в этой инвесткомпании. В 2025 г. Forbes поместил его на 22-е место в рейтинге российских миллиардеров, тогда его состояние было оценено в $7,5 млрд. На то, что партнером Цекало стал именно экс-совладелец Альфа-банка, указывает состав партнеров Кузьмичева по другому проекту, в котором он является совладельцем, – ООО «Бетта-8». Долями в этом проекте наряду с Кузьмичевым владеют Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и др., следует из данных ЕГРЮЛ.