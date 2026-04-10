Александр Цекало займется кинопроизводством с бывшим акционером Альфа-банка

Александр Цекало займется кинопроизводством с бывшим акционером Альфа-банкаПродюсер стал совладельцем компании Алексея Кузьмичева
Продюсер Александр Цекало стал владельцем доли в размере 33% в ООО «Продюсерская компания Триал», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Это ООО в октябре 2025 г. зарегистрировал экс-совладелец Альфа-банка Алексей Кузьмичев, и изначально именно он был его единственным владельцем. Сейчас у Кузьмичева 67% компании. Основной профиль деятельности данного ООО, как следует из ЕГРЮЛ, – производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. На момент публикации Александр Цекало был недоступен для связи. С Кузьмичевым связаться не удалось.
До марта 2022 г. Кузьмичев владел 16,32% ABH Holdings S.A, которому принадлежал Альфа-банк. А затем, после включения Кузьмичева в санкционный список ЕС, он вышел из состава его акционеров. В 2022 г. Кузьмичев также покинул состав совета директоров люксембургской LetterOne и продал долю в этой инвесткомпании. В 2025 г. Forbes поместил его на 22-е место в рейтинге российских миллиардеров, тогда его состояние было оценено в $7,5 млрд. На то, что партнером Цекало стал именно экс-совладелец Альфа-банка, указывает состав партнеров Кузьмичева по другому проекту, в котором он является совладельцем, – ООО «Бетта-8». Долями в этом проекте наряду с Кузьмичевым владеют Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и др., следует из данных ЕГРЮЛ.
У Кузьмичева уже была первая проба в кинопроизводстве: он стал сопродюсером детективного сериала «Трейдер», премьера которого состоялась в 2023 г. на «Первом канале». Согласно анонсу, в этом проекте рассказывается о молодом нефтетрейдере, который в 1995-2003 гг. оказывается вовлечен в шпионские игры между спецслужбами России и США во время правления в Ираке Саддама Хуссейна.
Александр Цекало – российский шоумен и продюсер. В 2008 г. Цекало основал продюсерскую компанию «Среда». Сейчас ему принадлежит 60% в ООО «Продюсерская компания «Среда» (юрлицо компании), еще 40% владеет управляющий партнер компании Иван Самохвалов, следует из «СПАРК-Интерфакса». Выручка этого ООО в 2024 г. составила почти 1,3 млрд руб., чистая прибыль – более 1,1 млрд руб.
Более 10 лет «Среда» создавала проекты преимущественно для «Первого канала». Среди них сериалы – «Метод», «Мажор», «Троцкий», «Триггер», пользовавшиеся популярностью у зрителей. С 2018 г. продюсерская компания сотрудничает с российскими видеосервисами, среди проектов, выпущенных на онлайн-платформах, такие хиты, как «Нулевой пациент», «Последний министр», «Пищеблок» («Кинопоиск»), «Хрустальный» (Kion), «Химера», «Лада Голд» и первый сезон «Золотого дня» («Иви»). В апреля 2023 г. «Среда» подписала эксклюзивный контракт с Okko, для этого онлайн-кинотеатра продюсерская компания сняла сериалы «Лихие», «Аутсорс», «Трасса», ставшие зрительскими хитами и, одновременно, получившие высокие оценки критиков и индустрии.
В последние несколько лет сериальными проектами «Среды» «глубоко и погруженно» занимался Самохвалов, практически все рабочие коммуникации по проектам были именно с ним, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с деталями работы продюсерской компании. У партнеров в связи с этим уже какое-то время идут обсуждения по поводу дальнейшей совместной работы, но они стараются найти «цивилизованное решение», добавляет один из собеседников «Ведомостей». Партнерство Самохвалова и Цекало не накладывает на продюсеров никаких ограничений на сторонние проекты, в текущий момент у них «все хорошо», знает еще один собеседник «Ведомостей».