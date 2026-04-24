«Газпром-медиа» и Эрмитаж снимут музейные расследования

«Газпром-медиа» и Эрмитаж снимут музейные расследованияДокументальный цикл партнеров будет выходить на Rutube и Premier
Холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) совместно с Эрмитажем займется производством серии документальных фильмов «Музейный детектив», рассказал «Ведомостям» гендиректор ГПМ Александр Жаров. Объем инвестиций в производство цикла Жаров не раскрыл, но отметил, что финансировать его создание полностью будет медиахолдинг. «Ведомости» направили запрос в Эрмитаж.
Всего в рамках альманаха первоначально планируется выпустить шесть-восемь эпизодов на видеохостинге Rutube и в онлайн-кинотеатре Premier (оба актива принадлежат ГПМ), уточнил Жаров. Первый фильм будет посвящен истории древнеримской скульптуры Виктории Кальватоне, которая сейчас представлена на одноименной иммерсивной выставке в Эрмитаже. Судьба этой статуи напоминает «запутанный детектив», говорит Жаров. «Если проект окажется успешным, таких историй будет больше. В музеях по всей стране кроется огромный пласт контента, который позволит зрителю стать не созерцателем, а участником», – отмечает он.
Выставка «Музейный детектив» открылась в Главном штабе Эрмитажа 18 февраля 2026 г. и продолжит свою работу до 31 мая. Всего в ее составе более 50 экспонатов, но ключевое произведение, вокруг которого и выстроена экспозиция, – античная бронзовая скульптура, датированная II в., которая была случайно обнаружена в 1836 г. на севере Италии, в селе Кальватоне, отмечается на сайте музея. Скульптура представляет собой женскую фигуру, стоящую на шаре. Надпись на сфере сообщает о победе императоров-соправителей Марка Аврелия и Луция Вера над варварскими племенами, что позволяет интерпретировать ее как древнеримскую богиню победы, отсюда и название – Виктория Кальватоне. История статуи окружена загадками, поэтому выставка представляет собой иммерсивное расследование, в рамках которого посетители сопоставляют факты, работают с «уликами» и анализируют разные версии событий.
Производственный бюджет одного эпизода качественной документалистики сейчас в среднем находится на уровне 4 млн руб., говорит продюсер, издатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. Но поскольку это значимый проект, который создается совместно с Эрмитажем, стоимость серии может быть выше: если в рамках съемок цикла предусмотрено большое количество командировок, звездные ведущие и т. д., финально она может составлять десятки миллионов рублей, предполагает он.
Вероятно, одна из ключевых целей этого проекта – привлечение новой аудитории в Эрмитаж, в том числе за счет демонстрации новых, возможно, неожиданных его граней, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина. И для достижения этой цели вполне логична дистрибуция документального цикла на Rutube как платформы с максимально широкой аудиторией, рассуждает она. К контентным преимуществам альманаха можно отнести его жанр – «музейный детектив», который заступает на территорию другого популярного направления – «тру крайм», также отмечает эксперт.
Ключевым фактором, который определит успешность проекта, станет выбранный подход к его продвижению, уверена Скурихина: «Он должно быть не лобовым, а ярким, вовлекающим, чтобы заинтересовать массового зрителя».
Также на популярность проекта повлияет выбор ведущего, который станет его лицом, резюмирует Просянов: «Если это будет узнаваемый и интересный персонаж, в том числе для молодежи, то цикл может заинтересовать довольно широкую аудиторию».