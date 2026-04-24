«Газпром-медиа» и Эрмитаж снимут музейные расследования

Выставка «Музейный детектив» открылась в Главном штабе Эрмитажа 18 февраля 2026 г. и продолжит свою работу до 31 мая. Всего в ее составе более 50 экспонатов, но ключевое произведение, вокруг которого и выстроена экспозиция, – античная бронзовая скульптура, датированная II в., которая была случайно обнаружена в 1836 г. на севере Италии, в селе Кальватоне, отмечается на сайте музея. Скульптура представляет собой женскую фигуру, стоящую на шаре. Надпись на сфере сообщает о победе императоров-соправителей Марка Аврелия и Луция Вера над варварскими племенами, что позволяет интерпретировать ее как древнеримскую богиню победы, отсюда и название – Виктория Кальватоне. История статуи окружена загадками, поэтому выставка представляет собой иммерсивное расследование, в рамках которого посетители сопоставляют факты, работают с «уликами» и анализируют разные версии событий.