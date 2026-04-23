Индийский фильм «Страсть» получил Гран-при ММКФ

48-й Московский международный кинофестиваль стартовал 16 апреля в столичном театре «Россия». В рамках фестиваля показали около 200 фильмов из более чем 40 стран. Среди участников – картины из Италии, Испании, Южной Кореи, Китая, Индии, Аргентины, Мексики, Ирана.