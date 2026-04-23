Индийский фильм «Страсть» получил Гран-при ММКФ

Индийский фильм «Страсть» получил Гран-при ММКФПриз за лучшую режиссерскую работу вручили Антону Бильжо
Кинокартина «Страсть» индийского режиссера Фазиля Разака победила в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (ММКФ), объявили организаторы смотра. Фильм также удостоен приза за лучшую женскую роль, его получила Амрутха Кришнакумар.
Приз за лучшую режиссерскую работу получил постановщик фильма «Выготский» Антон Бильжо. Приз за лучшую мужскую роль – Сергей Гилев, исполнивший главную роль в «Выготском». Кинокартина рассказывает о последних месяцах жизни психолога и педагога Льва Выготского.
Лучшим фильмом конкурса документального кино признан «Долгий путь домой» китайского режиссера Сюйсун Чжэн. Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» – «Температура Вселенной» Виктора Шамирова. Жюри конкурса документальных фильмов особо отметило ленту «Машенька» Валерии Гай-Германики о романе между продюсером Машей и бездомным Эдиком.
Специальный приз жюри достался испано-румынскому фильму «Воздаяние» Даниэля Гусмана. Приза зрительских симпатий удостоен фильм «Отец» Павла Иванова. Лучший фильм конкурса короткометражного кино – «Нигде – и все же где-то» от корейского режиссера Ань Хуэйлинь.
48-й Московский международный кинофестиваль стартовал 16 апреля в столичном театре «Россия». В рамках фестиваля показали около 200 фильмов из более чем 40 стран. Среди участников – картины из Италии, Испании, Южной Кореи, Китая, Индии, Аргентины, Мексики, Ирана.