«ГПМ радио» выиграло суд у французской радиостанции NRJ и ее владельца

«ГПМ радио» выиграло суд у французской радиостанции NRJ и ее владельцаСубхолдинг оспорил отказ правообладателей от сотрудничества из-за использования их бренда в Донецке
Арбитражный суд Москвы признал недействительным односторонний отказ французской радиостанции NRJ и ее владельца NRJ Group от сублицензионного договора с «ГПМ радио» (входит в «Газпром-медиа»; ГПМ) на использование их товарных знаков NRJ (Energy), следует из решения, с которым ознакомились «Ведомости». Таким образом, соглашения оставались актуальны до окончания срока их действия, установленного в договоре, т. е. до 31 декабря 2025 г., отмечается в документе.
Радиостанция NRJ (Energy) заявила газете Libération о намерении расторгнуть контракт с субхолдингом «ГПМ радио» 1 апреля 2025 г. Причиной стало использование ее бренда в Донецке: согласно позиции NRJ, договор, подписанный до начала спецоперации, не предусматривал вещание на этой территории. В пресс-службе ГПМ тогда сообщили «Ведомостям», что «ГПМ радио» действует в соответствии с российским законодательством. Уже 2 апреля, согласно материалам дела, NRJ направила радийному субхолдингу ГПМ письмо, в котором в одностороннем порядке отказалась от контракта. В сентябре 2025 г. «ГПМ радио» обратилось в Арбитражный суд Москвы «с учетом исключительной компетенции российского суда» в разбирательствах с участием подсанкционных компаний: санкции ЕС действуют в отношении материнской компании «Газпром-медиа» – ПАО «Газпром».