«ГПМ радио» выиграло суд у французской радиостанции NRJ и ее владельца

Радиостанция NRJ (Energy) заявила газете Libération о намерении расторгнуть контракт с субхолдингом «ГПМ радио» 1 апреля 2025 г. Причиной стало использование ее бренда в Донецке: согласно позиции NRJ, договор, подписанный до начала спецоперации, не предусматривал вещание на этой территории. В пресс-службе ГПМ тогда сообщили «Ведомостям», что «ГПМ радио» действует в соответствии с российским законодательством. Уже 2 апреля, согласно материалам дела, NRJ направила радийному субхолдингу ГПМ письмо, в котором в одностороннем порядке отказалась от контракта. В сентябре 2025 г. «ГПМ радио» обратилось в Арбитражный суд Москвы «с учетом исключительной компетенции российского суда» в разбирательствах с участием подсанкционных компаний: санкции ЕС действуют в отношении материнской компании «Газпром-медиа» – ПАО «Газпром».