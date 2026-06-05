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Beat Film Festival 2026: Канье Уэст, Коппола и Горбушка

Что посмотреть на фестивале документального кино о новой культуре
Николай Корнацкий
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Москве стартовал Beat Film Festival – смотр актуального документального кино о новой культуре. Фестиваль остается верен своим любимым темам: музыка, кино, мода, архитектура, обаятельные чудаки и гениальные безумцы.

Среди героев программы этого года – Канье Уэст, Дэвид Боуи, Фрэнсис Форд Коппола, Джорджо Армани и Ле Корбюзье. Виртуальным гостем Beat Film станет французская актриса, а теперь и режиссер Жюльет Бинош (подключится онлайн), дебютировавшая картиной «В движении» – о британском хореографе Акраме Хане.

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