Beat Film Festival 2026: Канье Уэст, Коппола и Горбушка

Среди героев программы этого года – Канье Уэст, Дэвид Боуи, Фрэнсис Форд Коппола, Джорджо Армани и Ле Корбюзье. Виртуальным гостем Beat Film станет французская актриса, а теперь и режиссер Жюльет Бинош (подключится онлайн), дебютировавшая картиной «В движении» – о британском хореографе Акраме Хане.