Beat Film Festival 2026: Канье Уэст, Коппола и Горбушка

Beat Film Festival 2026: Канье Уэст, Коппола и ГорбушкаЧто посмотреть на фестивале документального кино о новой культуре
В Москве стартовал Beat Film Festival – смотр актуального документального кино о новой культуре. Фестиваль остается верен своим любимым темам: музыка, кино, мода, архитектура, обаятельные чудаки и гениальные безумцы.
Среди героев программы этого года – Канье Уэст, Дэвид Боуи, Фрэнсис Форд Коппола, Джорджо Армани и Ле Корбюзье. Виртуальным гостем Beat Film станет французская актриса, а теперь и режиссер Жюльет Бинош (подключится онлайн), дебютировавшая картиной «В движении» – о британском хореографе Акраме Хане.
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