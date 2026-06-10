Пленарную сессию ПМЭФа с участием Путина на ТВ посмотрели более 10 млн россиян

В 2026 г. пленарное заседание ПМЭФа показывали четыре телеканала – «Первый канал», «Россия 24», «Общественное телевидение России» (ОТР) и «Соловьев Live». Больше всего телезрителей смотрели трансляцию на «Первом канале». Вещатель показывал ее с перерывом: охват телетрансляции с 18:04 до 19:53 мск у него составил 4,6 млн человек, а в период с 16:20 по 17:11 – 2,3 млн человек. Второе место по охвату делят «Россия 24» и ОТР (по 2,9 млн человек), третье – у «Соловьев Live» (680 400 человек).