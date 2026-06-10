Пленарную сессию ПМЭФа с участием Путина на ТВ посмотрели более 10 млн россиян

Пленарную сессию ПМЭФа с участием Путина на ТВ посмотрели более 10 млн россиянНа видеосервисах она также собрала «миллионы просмотров»
Телетрансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, хотя бы одну минуту в прямом эфире посмотрели 10,7 млн россиян старше четырех лет (здесь и далее данные приводятся по указанной аудитории). Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope. При расчетах, как уточнили в медиаизмерителе, учитывался домашний и дачный просмотр телевизионного эфира.
В 2026 г. пленарное заседание ПМЭФа показывали четыре телеканала – «Первый канал», «Россия 24», «Общественное телевидение России» (ОТР) и «Соловьев Live». Больше всего телезрителей смотрели трансляцию на «Первом канале». Вещатель показывал ее с перерывом: охват телетрансляции с 18:04 до 19:53 мск у него составил 4,6 млн человек, а в период с 16:20 по 17:11 – 2,3 млн человек. Второе место по охвату делят «Россия 24» и ОТР (по 2,9 млн человек), третье – у «Соловьев Live» (680 400 человек).
Трансляции пленарной сессии ПМЭФа велись и на видеосервисах. В официальном аккаунте форума в «VK видео» ее посмотрели более 1,5 млн раз, рассказали в пресс-службе платформы. А на Rutube все трансляции пленарной сессии ПМЭФа в совокупности посмотрели «миллионы пользователей России и зарубежья», сообщил «Ведомостям» представитель этого видеосервиса.
В рамках своего выступления на ПМЭФе президент России Владимир Путин рассказал о том, что рост российского ВВП за январь – апрель 2026 г. составил 0,2% в годовом выражении. По его оценке, страна оказалась на том уровне, «в котором страны Еврозоны живут многие годы». Президент сделал и ряд важных экономических заявлений. Он выступил с инициативой отложить снижение порога выручки для уплаты НДС (сейчас – 20 млн руб.) и зафиксировать его на текущем уровне, а также анонсировал переезд из Москвы в регионы ряда крупных госкомпаний, включая РЖД.
Большое внимание Путин уделил в своем выступлении и теме спецоперации. По словам президента, ее цели «остаются неизменными». Кроме того, Путин прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу лидеров двух государств. Президент России отметил, что это обращение «с элементами хамства» и он «пока не видит смысла» во встрече с Зеленским.
Модератором пленарного заседания ПМЭФа в 2026 г. была редактор международных новостей медиахолдинга India Today Group Гита Мохан. В сессии также приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хассан и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Ключевыми заявлениями президента стала инициатива о моратории на снижение порога выручки для уплаты НДС и реакция на письмо Зеленского, говорит руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Президент также вновь зафиксировал ключевую для России позицию: монополярная модель теряет устойчивость, а мировая система переходит к более сложной архитектуре, где растет роль новых центров силы, отмечает замруководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров. В этом смысле прозвучали уже традиционные тезисы о бесперспективности прежнего западноцентричного порядка, усилении БРИКС и Глобального Юга, продолжает он: «Но сейчас они подаются уже не как политический манифест, а как описание складывающейся реальности, в которой мы живем».
Но основные задачи выступления были скорее решены в его форме, считает Минченко: «Во-первых, удалось продемонстрировать, что президент в хорошей форме – спокоен, уверен и шутит. А во-вторых, показать, что Россия не находится в международной изоляции».
Охват трансляции пленарного заседания ПМЭФа остается высоким в последние пять лет. В 2025 г. за ней в прямом эфире следили 12,7 млн человек, в 2024 г. – 12,9 млн, в 2023 г. – 10,9 млн. В 2022 г. был зафиксирован рекордный показатель: тогда охват этого события на ТВ составил 15,4 млн человек.