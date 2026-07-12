Океан, комиксы и квадратные штаны: как биолог создал мультфильм про Губку Боба

Работая с детьми, Хилленберг быстро понял: обычные лекции их не увлекают. Тогда он нарисовал учебное пособие в виде комикса под названием The Intertidal Zone («Литораль» или «Приливно-отливная зона»), где главными героями стали антропоморфные морские существа. Среди них была говорящая морская губка Боб в темных очках – правда, тогда она сильно отличалась от знакомого зрителям персонажа мультсериала. «Губки – это колониальные организмы, – позже рассказывал Хилленберг. – Это просто скопления клеток, которые трудятся вместе ради выживания. У них нет нервной системы. Вся их жизнь заключается в том, что они сидят и перекачивают воду».