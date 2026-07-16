Депутат Аксененко попросил Минкульт создать госпрограмму ремонта домов культуры

Депутат Аксененко попросил Минкульт создать госпрограмму ремонта домов культурыОстаются вопросы к четкому механизму реализации инициативы, считают эксперты
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко (фракция «Справедливая Россия») предложил министру культуры Ольге Любимовой запустить отдельную федеральную программу по капитальному ремонту домов культуры и других культурно-досуговых учреждений. Это следует из его письма министру (есть в распоряжении «Ведомостей»), представитель Аксененко верифицировал текст документа. Альтернативный вариант, предложенный депутатом, – выделить эту задачу в самостоятельное направление действующей госпрограммы «Развитие культуры» и национального проекта «Семья», что позволит расширить и систематизировать периметр целевых мер поддержки.
Сейчас федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (входит в нацпроект «Семья») предусматривает модернизацию культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах, где проживает до 500 000 человек. Но действующий объем господдержки, как отмечает в письме Аксененко, не позволяет решить проблему накопленного износа таких зданий. Всего в указанных населенных пунктах 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7770 находятся в неудовлетворительном состоянии, следует из паспорта проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». При этом к 2030 г. планируется модернизировать 645 объектов, или 8,4% от общего числа зданий, нуждающихся в капремонте, зафиксировано там же.