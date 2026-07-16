Депутат Аксененко попросил Минкульт создать госпрограмму ремонта домов культуры

Сейчас федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (входит в нацпроект «Семья») предусматривает модернизацию культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах, где проживает до 500 000 человек. Но действующий объем господдержки, как отмечает в письме Аксененко, не позволяет решить проблему накопленного износа таких зданий. Всего в указанных населенных пунктах 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7770 находятся в неудовлетворительном состоянии, следует из паспорта проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». При этом к 2030 г. планируется модернизировать 645 объектов, или 8,4% от общего числа зданий, нуждающихся в капремонте, зафиксировано там же.